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عمر شويل - جدة أفضل طريقة لعمل اللانشون الصحي مثل المحلات الكبرى وبأقل تكلفة - ثقفني
اللانشون الصحي من الوصفات سريعة التحضير فهو من أحد الأطعمة المفضلة للأطفال والكبار أيضًا، بل أصبح من أهم الأطعمة التي تستخدم كوجبة سريعة في الفترة الأخيرة بسبب سهولة تحضيره وتخزينه، كما أنه من الأطباق التي توضع على الإفطار لعمل سندوتشات للأطفال أثناء الذهاب للمدرسة، كما ان طريقة صنعه اقتصادية تمامًا، ولكن لها مذاق لذيذ جدًا، لكنه من أكثر الاكلات التي يخشى الكثير على شراؤها من الخارج، ولذا يمكنك عمله في المنزل سواء بدون لحم أو باللحم والفراخ، بمكونات مضمونة ودعونا نقدم لكم الطريقة.
مكونات اللانشون المعد منزلياً
- ست حبات من البيض.
- خمس قطع من الجبن الكريمي.
- أربع قطع مرق دجاج.
- نصف ملعقة صغيرة من بودرة الهال.
- كوب كبير من الدقيق الأبيض.
- القليل من مسحوق البصل والثوم.
- الفلفل الحلو.
- لون طعام أحمر طبيعي.
- كوب كبير من زيت الذرة.
أسهل طريقة لتحضير اللانشون الصحي
تابعي الخطوات الآتية بدقة شديدة لتحصلي على نتيجة جيدة في صنع اللانشون الصحي وهو:
- نصنع مزيجًا من الجبن والبيض والدقيق ومكعبات المرقة والزيت ونخلطهم بشكل جيد في الخلاط.
- نضع البهارات كلها مع الفلفل الحلو مع لون الطعام الأحمر، ثم نخلط مرة أخرى.
- نشكل الخليط على شكل لفافة داخل كيس حراري.
- نضع الكيس في وعاء به القليل من الماء على نار متوسطة لمدة لا تزيد عن ساعة وربع.
- عند التسوية تمامًا، نرفعه من على النار
- نترك اللانشون حتى يبرد ونقسمها إلى شرائح رفيعة وتقدمها باردة.
طريقة تحضير لحم لانشون صحي
- يخفق اللحم المفروم في الكبة مع الفلفل الحلو ومسحوق البصل ومسحوق الثوم وجوزة الطيب والكزبرة الجافة والهيل والكمون والملح والفلفل الأبيض.
- نضيف جبنة المثلثات والزيت والعسل ونخفق مرة أخرى ثم نضيف اللون الأحمر ونخلط.
- نضيف الدقيق والبيض ونقلب ثم نضع الخليط على ورق الزبدة.
- يضاف الزيتون أو الفلفل الأسود حسب الرغبة، ثم يلف جيداً بورق الزبدة لتشكيل لفة ويغلق من الجانبين.
- توضع لفائف لانشون في قالب فرن صغير.
- يوضع القالب الصغير في قالب أكبر مبطن بمنشفة ويتم تعبئة القالب الكبير بالماء المغلي حتى منتصف الطريق.
- ادخلوا الفرن على حرارة 180 درجة لمدة ساعة ونصف، ثم اتركوه ليبرد تماماً، ثم أخرجوا وضعه في ورق القصدير.
- توضع في الثلاجة في وعاء محكم الإغلاق ثم تقطع.
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