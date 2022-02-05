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عمر شويل - جدة جربيها طعمها رائع كيكة البسبوسة بطعم مميز بأسهل طريقة - ثقفني
كيكة البسبوسة أو كيكة الرواني هي مزيج بين الكيكة العادية والبسبوسة وتتميز بطعمها المميز وتنتشر كيكة البسبوسة في جميع الدولة العربية بوجه عام ومصر بوجه خاص لأنها من أساس الحلويات المصرية الشهيرة التي يحبها ويقبل على تناولها الجميع، ولاسيما أنه يمكن تحضيرها بأبسط المكونات وطعم مميز، لذلك نوضح لكي سيدتي طريقة عمل كيكة البسبوسة في البيت خطوة بخطوة عبر موقعنا في السطور التالية.
مكونات عمل كيكة البسبوسة
المقادير التالية تكفي لعمل صينية مقاس كبير يكفي لثماني أشخاص
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- اربع حبات بيض أو ثلاثة كبار.
- رشة من الفانيليا.
- كوب من دقيق السميد.
- نصف كوب سكر خشن.
- نصف كوب من الزيت والسمنة.
- نصف كوب جوز هند.
- ملعقة خل أبيض.
- كوب من اللبن الرايب أو الزبادي.
الشربات
- كوب من الماء .
- نصف ملعقة عصير ليمون.
- كوب من السكر .
- رشة فانيليا.
للتزين
- جوز هند.
طريقة عمل كيكة البسبوسة
- نحضر الشربات بوضع جميع المكونات في وعاء على النار لمدة ربع ساعة، ثم يترك ليبرد.
- نحضر عجان كهربائي أو مضرب كهربي أن لم يتوفر نستخدم الخلاط العادي، نخفق البيض مع السكر والفانيليا.
- ثم نضيف إليهم السمنة واللبن الرايب ونخفق لمدة عشر دقائق حتى يتداخل الهواء جيدا بهم.
- نحضر بوله عميقة و تنخل بها الدقيق، ثم نضيف دقيق السميد والبيكنج بودر ونقلبهم جيدا.
- ثم تضاف إليهم المكونات المخلوقة دفعة واحدة ويتم تحريكها بمضرب يدوي جيدا حتى لا تكون تكتلات.
- نحضر صينية وندهنها بالسمنة ثم نرفعها بالدقيق ، نضيف الخليط بها ونوزعه جيدا، ثم نخبط الصينية على سطح بخفة للتخلص من الفقاعات المتواجدة بالخليط.
- تكون الفرن قد تم تجهيزها فيما سبق علي درجة حرارة ١٨٠ وندخل الكيك.
- نتركها لمدة من ثلاثين إلى أربعين دقيقة، ثم نختبر التسوية بخلة أسنان السكينة رفيعة أن خرجت السكينة نظيفة بذلك تكون استوت.
- نخرج كيكة البسبوسة من الفرن ونسقيها بالشربات وهو بارد، ثم تزينها من الوجه بجوز الهند المبشور.
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