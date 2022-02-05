لو مستعجلة.. خلطات تبييض مضمونة وفعالة 100% لبشرة بيضاء كالثلج ونتائج سريعة ستبهرك

جميع الباحثين عن خلطات لتبييض الوجه يبحثون عن خلطات تبييض مضمونة ومجربة، حيث أن الوجه من أكثر المناطق الحساسة التي إذا تم استخدام مواد غير مضمونة له سيؤدي إلى مشاكل متعددة مثل ظهور الحبوب، والالتهابات، لذلك سنعرض عليك أفضل الوصفات التي تمت تجربتها من قبل لتبييض الوجه بشكل رائع من خلال سطورنا القادمة.

خلطات تبييض مضمونة

إذا كنتي في حاجة إلى الوصول لنتيجة مضمونة للحصول على بشرة بيضاء، كما تحبين عليك إتباع الوصفات التي سنقوم بعرضها عليك.

خلطة تفتيح البشرة

يعد الزبادي من أكثر المواد المضمونة والتي تعمل على تفتيح البشرة في أقل وقت ممكن، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الزبادي البلدي.

وملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون.

ملعقتان من اللبن الحليب الدافئ.

عصرة ليمون.

خلطات تبييض سريعة المفعول

أولا في طبق الماسكات قومي بوضع دقيق الشوفان المطحون.

بعد ذلك أضيفي إليه الزبادي، واخلطيهم جيداً.

ثم ضعي عليهم الليمون المعصور وقلبي.

بعد ذلك اخلطي معهم اللبن الدافئ واستمري في التقليب لتحصلي على خليط متماسك.

ثم اغسلي وجهك بماء فاتر، وافردي الماسك عليه، واتركيه لمدة ربع ساعة وستلاحظين أن الماسك يجف.

بعد ذلك افركي وجهك بيدك جيداً ثم اغسلي وجهك بماء دافئ.

ثم كرري الاستخدام مرتين في الأسبوع.

افضل خلطه تبيض الجسم بسرعه

أيضاً نجد أن الليمون من المواد التي تعمل على تفتيح البشرة بأقصى وبنتيجة مضمونة، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات

ربع كوب من نشا الذرة.

ثمرتين من الليمون.

ربع كوب من ماء الورد.

الطريقة

أولا في طبق مسطح ضعي نشا الذرة.

اخلطي معه ماء الورد، وقلبي جيداً.

بعد ذلك قومي بهرس الليمونة بواسطة شوكة حتى تستفيدي من قشر الليمون أيضاً، ثم قومي بخلطه مع المكونات السابقة.

ثم قومي بفرد الكمية على وجهك وجسمك، ثم اتركيه يجف تماماً.

بعد ذلك افركي الماسك من على جسمك بليفة خشنة، ومن على وجهك براحة يدك برفق.

ثم اغسلي جسمك ووجهك بماء فاتر.

بعد ذلك كرري الاستخدام مرة واحدة في الأسبوع.

في الختام الحديث عن خلطات تبييض مضمونة فقد قمنا بعرض طريقة الليمون لتبيض البشرة، والزبادي، وهذه المواد تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات التي تعمل على تفتيح الجسم والتخلص من البقع الداكنة، كما تعمل على ترطيب الجسم.