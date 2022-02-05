نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ كيكة فانيليا في البيت وبمكونات اقتصادية.. هشة وخفيفة بتدوب في الفم في المقال التالي
طريقة عمل كيكة الفانيليا، الكيكة هي أحد أنواع الحلويات التي لا تأخذ وقت طويل لاعدادها ويمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة موجودة بشكل دائم في مطبخك، كما يمكنك أن تنوعي في طريقة تحضيرها حيث يوجد للكيك أنواع كثيرة ومختلفة منها كيك البرتقال وكيك الشكولاتة وكيك البسبوسة وكيك الفانيليا التي سوف نقدم طريقة تحضيرها واهم المقادير التي تحتاجي إليها لتحصلي على كيكة هشة وناجحة من أول مرة، ولتحصلي على مذاق أكثر من رائع.
طريقة عمل كيكة الفانيليا
المكونات:
اتنين كوب طحين.
نصف كوب زيت.
رشة ملح.
ربع ملعقه بيكنج صودا.
ملعقة كبيرة فانيليا.
أربع حبات بيض.
ملعقة كبيرة بكينج بودر.
كوب إلا ربع حليب دافئ.
ملعقة صغيرة خل.
برش ليمونة.
كوب إلا ربع سكر.
خطوات تحضير كيك الفانيليا
- انخلي الدقيق أكثر من مرة ثم ضيفي إليه الملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا واتركيه جانباً.
- باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي اخفقي البيض جيدا مع السكر حتي يصبح لونه أبيض وقوامه كريمي.
- ضيفي الفانيليا والزيت والخل إلى البيض ثم ضيفي إليه برش الليمون.
- امزجي خليط البيض مع اللبن، ثم ضيفه إلى الدقيق مع التقليب باستمرار حتي لا يتكون كتل طحين، ويصبح القوام متجانس ويخلو من أي تكتلات قد تعطى طعم غير محبب.
- احضري صينية مدهونة زيت ثم ضعي به خليط الكيك، ويفضل تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة قبل تحضير الكيك.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة أو عندما تنضج تماماً وتنفصل جوانب الكيك من كافة الاتجاهات عن الصينية.
- بعد أن يصبح الكيك لونها ذهبي أخرجيها من الفرن واختبري نضجها، ثم قومي بوضعها في مكان دافئ لمدة ثلث ساعة قبل تقطيعها حتى لا تهبط وتكون مكتومة من الداخل.
- يمكنك تزين كيك الفانيليا بقطع الفواكه والكريز والتوت وكريمة الشكولاتة وكريمة الشانته، كما يمكنك قطعها من المنتصف وضع كريمة شانته بين الطبقات.
- الطريقة التي قدمنها لكي سوف تجعلك تقدمي كيكة لذيذة ومفيدة لأسرتك، كما أنها بسيطة ومكوناتها متوفرة لديك ويمكنك تزينها حسب رغبتك، كما يمكن تقديمها مع المشروبات الطبيعية والعصائر.
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