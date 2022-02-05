نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفر فلوسك.. وصفة لتبيض الأسنان في دقيقة وإزالة الجير المتراكم من سنين بمكون منزلي لا يخطر ببالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن وصفة لتبيض الأسنان في دقيقة، حيث أن الأشخاص المدخنين هم أكثر عرضة لاصفرار الأسنان، وبالرغم من استخدامهم لمعجون الأسنان باستمرار إلا أن تبييض الأسنان شئ في غاية الصعوبة، ولكن لن يكن هذا صعباً بل سيصبح سهلاً عليك إذا تابعتي هذا المقال الذي سنعرض فيه أسرع الطرق لنتيجة ستجعلك راضية من لون أسنانك.

وصفة لتبيض الأسنان في دقيقة

عندما تجدي اصفرار في أسنانك ليس عليك سوى تحضير المكونات الطبيعية التي ستجعل أسنانك ناصعة البياض، فقط اتبعي طريقة التحضير لتحصلي على نتيجة جيدة لن تجديها مع استخدامك معجون الأسنان فقط.

الفراولة لتبييض الأسنان بسرعة

يمكن استخدام الفراولة بطريقة سهلة لتبييض الأسنان في أسرع وقت، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

ثمرتين من الفراولة.

ملعقتين من البيكنج صودا.

الطريقة:

أولا قومي بوضع الفراولة في طبق، و اهرسيها جيداً.

بعد ذلك اخلطي معها ملاعق البيكنج صودا جيداً.

ثم ضعي بعض من الخليط على إصبعك وضعي الخليط على أسنانك.

بعد ذلك اتركي الخليط لدقيقتين على أسنانك.

ثم استخدمي الفرشاة الخاصة بأسنانك في غسيلها.

بعد ذلك كرري الوصفة مرة واحدة خلال الأسبوع، ولاحظي الفرق.

الفحم لتبييض الأسنان

استخدمي الفحم النشط في الحصول على أسنان ناصعة البياض في أقل وقت ممكن من خلال الطريقة التالية:

المكونات:

حبتان من الفحم.

ملعقة من الماء الدافئ.

فرشاة أسنانك.

الطريقة:

أولا في ملعقة قومي بوضع الفحم، وهرسه جيداً.

بعد ذلك اخلطي معه الماء وقومي بعجنه.

ثم ضعيه على أسنانك ليصل لكل مكان بها.

بعد ذلك انتظري دقيقة، ثم اغسلي أسنانك بماء دافئ.

ثم كرري الغسيل حتى تتخلصي من الخليط.

استخدمي الوصفة مرتين خلال الأسبوع.

للحصول على أسنان بيضاء ونظيفة

يحتوي الكركم على مواد فعالة تعمل على تبييض الأسنان، وإليك الوصفة كالآتي:

المكونات:

ملعقتين من الكركم.

ملعقتين من معجون الأسنان المفضل لك.

الطريقة:

أولا اخلطي الكركم مع معجون الأسنان.

بعد ذلك استخدمي فرشاة أسنان في وضع الخليط عليها، وغسل أسنانك بها.

ثم اغسلي أسنانك بماء دافئ.

بعد ذلك كرري الخلطة مرتين يومياً.

في الختام المقال فقد عرضنا وصفة لتبيض الأسنان في دقيقة، حيث عرضنا أكثر الطرق المضمونة في الحصول على أسنان ناصعة البياض ومنها طريقة الفحم، وطريقة ثمرة الفراولة، وأيضاً عرضنا طريقة الكركم لتتخلصي من أسنانك الصفراء وتجعلي ابتسامتك مميزة.