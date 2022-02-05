ألذ تتبيلة للشيش طاووق الطري ( جوجة كباب) وسر التسوية الناجحة .!؟؟

الدجاج يعد وجبة أساسية ومحببة لدى الجميع من كبيرهم لصغيرهم وتوجد العديد من الطرق المختلفة لطهيها، ولكن اليوم سنعرض طريقة شهية جدًا لطهي الدجاج سنقدم طبق الشيش طاووق لاحتوائه على الخضروات مع بروتين الدجاج فهو ذو عناصر غذائية رائعة ويمكن تحضيره إلى جانب الأرز والبطاطس المقلية لإضفاء طعم رائع وخاصة عند الأطفال، ويمكن تحضير الشيش طاووق بالتوابل والمكونات التي تعطي مذاق خاص ومميز كما سنرى فى سطورنا القادمة

المكونات المستخدمة في تحضير الشيش طاووق.

الشيش طاورق من الاكلات المشهورة فى المطبخ المصرى والمطبخ العربى على أختلاف طريقة صناعتها كونها من الاكلات التى يحبها الجميع ويطلبونها فى المطاعم بشكل كبيرومن أجل ذلك قمنا بتوضيح طريقة صناعة الشيش طاوك بشكل بسيط وسهل حتى تستطعى صناعته فى المنزل بكل بساطة وسهولة ويسر وهو على النحو الموضح فى الموضوع بالاسفل

نقوم بإحضار مقدار اتنين كيلو من صدور الدجاج المخلية من العضم.

كوبين من الزبادي الطازجة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

مقدار نصف ملعقة من مسحوق الزنجبيل.

مقدار ربع كوب من عصير الليمون بعد أن يصفى من البذر.

ملعقتين صغيرتين من الثوم بعد هرسه جيدًا.

معلقتين من الصلصة والمسطردة.

ملعقة من مجموعة التوابل الموجوده دائما بالمنزل مقدار ملعقة من كل نوع والتي تضمن الملح والففل والكمون والكسبرة والفلفل الحلو.

تحضير بصل وطماطم وفلفل ألوان ويتم تقطيعه مكعبات.

تحضير أشهى شيش طاووق واحده بواحده.

الشيش طاووك من ألذ الأطباق وله أكثر من طريقة للطبخ والتقديم ، كما أنه من الأطباق التي يحبها الجميع ، قم بطهيها في الفرن وتقديمها مع الأرز أو المعكرونة ، بالإضافة إلى سلطة مع صلصة الثوم و صوص مايونيز كما يتم تقديمه باكثر من طريقة وهو ما سوف نسلط عليه الضوء اليوم