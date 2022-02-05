حضري البرجر البيتي بخطوات سهلة وبسيطة في البيت

البرجر ‏من الأكلات والوجبات السريعة المفضلة عند الأطفال، وخاصة أنه من الأكلات ذات المذاق الرائع ويمكن تحضيرها بسهولة بشكل سريع، ‏ولكن معظم ربات البيوت يبحثون عن طرق تحضيره في البيت دون الحاجة لشراء من الخارج حتى يضمنوا نوع اللحم والنظافة ‏وأيضاً معرفة كمية الدهون المتواجدة بها ويريدون أيضا أن يكون بنفس طريقة المطاعم، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل البرجر البيتي بخطوات بسيطة وسهلة في البيت بنفس طريقة عمل البرجر في المطاعم ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البرجر البيتي

البرجر من أكثر السندوتشات الشهيرة في العالم في مجال وجبات السندوتشات وهو أكثر الوجبات التي يعشقها الأطفال بشكل خاص دون عن أيّ من الوجبات السريعة الأخرى، ويتنوع البرجر ما بين البرجر بحشوة اللحوم أو البرجر بحشوة الدجاج وتخشي الأمهات كثرة تناول الوجبات السريعة من المطاعم لذلك ترغب في تحضير كافة الأشياء التي تحبها العائلة والأطفال في المنزل بدلاً من تداولها من الخارج والمطاعم وكثرة المواد الحافظة ومكسبات الطعم التي تعتبر ضارة بصحة الأشخاص لذلك تريد ربات المنزل تحضير سندوتشات البرجر بشكل طازج وصحي في المنزل بنفس مذاق المطاعم الشهي خاصةً مع الاشراف على المكونات بنفسك لتحضير البرجر في أفضل مذاق وللتعرف على طريقة تحضير البرجر يمكنك متابعة هذا المقال.

المكونات:

نصف ‬ كيلو جرام من اللحم المفروم .

عدد ثلاث فصوص من الثوم المهروس ‏ حسب الرغبة .

عدد بصلة واحدة متوسطة الحجم .

عدد بيضة واحدة .

ملعقة واحدة صغيرة بهارات البرجر .

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة واحدة صغيرة من ملح الطعام حسب الاحتياج .

أثنين ملعقة كبيرة من البقسماط .

أثنين ‏ ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض .

طريقة التحضير :