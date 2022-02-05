طريقة مختلفة ومتميزة لعمل الكبسة السعودي في البيت بخطوات بسيطة وسهلة وبطعم الجاهز بالضبط

تعتبر الكبسة السعودية من أهم الوجبات التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية، حيث يحرص العديد من الأشخاص على أن تكون جزء هام خلال العزومات، نظراً لمذاقها الرائع، ولهذا يبحث العديد من الأشخاص على معرفة الخطوات التي يجب إتباعها، حتى يتم عمل الكبسة السعودي.

طريقة عمل الكبسة السعودي

المكونات:

4 كؤوس من الأرز البسمتي.

مقدار من لحم الضأن بما يعادل كيلو.

فرم 3 بصلات.

بشر 3 ثمرات من الجزر.

كأس إلا ربع من صلصة الطماطم.

ثمرتين من الفلفل الأخضر الحار المفروم.

1\4 كأس من الزيت.

بشر قشر الليمون بما يعادل ملعقة صغيرة.

زنجبيل مطحون بما يعادل نصف ملعقة كبيرة.

قرفة بما يعادل ملعقة كبيرة.

هال مطحون بما يعادل نصف ملعقة كبيرة.

فلفل أسود بما يعادل ملعقة كبيرة.

ملح بما يعادل كبيرة.

ملعقتين كبيرتين من القرنفل المفروم.

مقدار من الكركم بما يعادل نصف ملعقة كبيرة.

مقدار من الكمون بما يعادل ملعقة كبيرة.

كيفية التحضير:

مزج كافة البهارات مع بعضها البعض مع تقليبها وتركها.

وضع وعاء على النار به زيت، ويترك حتى يسخن وبعد ذلك يتم إضافة البصل إليه، مع تقليبه حتى يأخذ اللون الأصفر.

إضافة اللحم عليه مع الاستمرارية في التقليب، حتى يتغير لون اللحم إلى اللون البني.

إضافة ملعقة كبيرة من البهارات بعد مزجها مع بعضها البعض، وإضافة الجزر والليمون وصلصة الطماطم.

إضافة الماء وترك المكونات على النار، حتى يصبح اللحم ناضجاً، وتداخل المكونات وبعد ذلك يتم تتبيلها بالملح.

إضافة المكونات على الأرز بعد تصفيته من الماء، وتركه حتى يغلي.

ترك الكبسة على نار هادئة، ليصبح الأرز ناضجاً.

يتم تقديم الكبسة في طبق كبير.

طريقة عمل كبسة دجاج بدون بصل

المكونات:

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 كأس من أرز بسمتي منقوع.

ملعقة صغيرة من القرنفل.

صدور فراخ بما يعادل 6 صدور.

ملعقة صغيرة من الملح.

كأسين من الماء.

مكعب من مرقة الدجاج.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

مكعب من مرقة الدجاج.

ثمرة طماطم مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

مقدار من البهارات المشكلة بما يعادل ملعقة صغيرة.

مقدار من الهيل المطحون بما يعادل ملعقة صغيرة.

طريقة عمل كبسة دجاج بدون بصل