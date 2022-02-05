طريقة عمل صابونة لبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

صابونة لبان الذكر ، من أنواع الصابون الطبيعية الذي تبحث عنه الكثير من السيدات والفتيات، لحل مشاكل البشرة المزعجة، مثل البثور والحبوب والاسمرار، كما تعمل على إزالة التجاعيد من الوجه وشد البشرة وتفتيحها في دقائق بشكل كبير، وهى من المرطبات الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة وحمايتها من التشققات، وتجعل ملمسها ناعم مثل بشرة الأطفال، وتعتبر من مستحضرات التجميل التي ينصح باستخدامها الكثير من أطباء التجميل، لأن مكوناتها طبيعية ولا تؤثر على البشرة على المدي البعيد، مثل الصابون الصناعي الذي يسبب الالتهابات أو حكة الجلد، وهناك أنواع كثيرة من الصابون الطبيعي، مثل صابونة الكركم، التي تعمل على إزالة التجاعيد، وصابونة البقدونس التي تزيل الاسمرار وتجعل البشرة صافية وناعمة ومشرقة، وسوف نتعرف على طريقة عمل صابونة لبان الذكر الرائعة في تفتيح البشرة وعلاج مشكلة التجاعيد.

مكونات صابونة لبان الذكر

يحتوي هذا الصابون على مكونات طبيعية رخيصة الثمن ومتوفرة وسهلة التحضير في المنزل وهى كما يلي:-

كوب من منقوع لبان الذكر الطبيعي.

طبق صغير من صابون الزيتون المبشور.

2 ملعقة كبيرة من الجلسرين.

نصف كوب من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

10 نقاط من زيت اللافندر العطري.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة لبان الذكر الرائعة في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في دقائق وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء متوسط الحجم، ونضع به الصابون المبشور، ومنقوع لبان الذكر، وماء الورد، ونقلبهم حتى يذوب الصابون تماماً. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة مع التقليب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام وكريمي الشكل. نرفع الوعاء من على النار، ثم نضيف إليه عصير الليمون، وزيت اللوز المر، وزيت جوز الهند، والجلسرين، والزيت العطري، ونقلبهم مع بعض بشكل جيد، حتى يصبح المزيج متجانس. نحضر قوالب الصابون وندهنها بقليل من زيت الزيتون، ثم نقوم بصب الخليط داخل القوالب، ونتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة أسبوع كامل حتى يجف تماماً ويصبح جاهز للاستخدام.

فوائد صابونة لبان الذكر للبشرة

هناك فوائد لا تعد ولا تحصي لصابونة لبان الذكر وهى كما يلي:-

تقوم بتقشير الجلد الميت، كما تعمل على تجديده، وهذا يؤدي إلى تبييض البشرة وتفتيحها.

تستخدم في تبييض وتفتيح المناطق الحساسة بالجسم.

تعالج الاسمرار الذي ينتج نتيجة التعرض لأشعة الشمس الحارقة.

تعالج السواد الذي يوجد حول الفم والعينين.

تعمل على شد البشرة وتوحيد لونها.

تعالج التورم الذي ينتج من لدغات الحشرات، كما تسرع من عملية شفائه.

فوائد صابون زيت الزيتون

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها صابون زيت الزيتون للبشرة وهى كما يأتي:-