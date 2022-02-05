أسهل طريقة لعمل الاكلير بالكاسترد وصوص الشيكولاتة بكل أسراره مثل الحلواني

طريقة تحضير الاكلير بالكاسترد أصبحت هذه الحلوى من أكثر الحلويات التي يتم البحث عن طريقتها على صفحات التواصل الاجتماعي وهذا لأنها أصبحت من أحب وألذ الوصفات التي يقوم العديد منا بشرائها من الخارج وتناولها في المطاعم والكافيهات، وهذا لأن طريقتها مميزه جداً وطعمها مختلف عن الحلويات الأخرى وسر مذاقها هو حشوة الكاسترد وصوص الشوكولاتة التي تم اضافته عليها وسنقدم لكم أسرار تحضيرها وطريقة عملها من المنزل مثل الجاهزة.

‏‎مقادير عجينة الاكلير

سنقدم لكم المكونات التي تلزمنا لتحضير الاكلير، المكونات هي:

2 كوب من الدقيق.

ربع كوب من الزبدة.

2 كوب من الماء.

3 حبات من البيض.

باكيت من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير حشوة الكاسترد

2 كوب من الحليب.

2 صفار بيض.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من السكر.

‎2 ملعقة كبيرة من النشا.

مقادير صوص الشوكولاتة

‏‎ربع كوب من كريمة الخفق.

نصف كوب من الشوكليت شيبس أو الشوكولاتة الخام.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة تحضير عجينة الاكلير

أولاً نقوم بوضع وعاء كبير على نار متوسطة ونضيف الزبدة و الماء ونتركهم على النار حتى تغلي النار.

في ذلك الوقت نقوم بنخل الدقيق و الملح.

نضيف الدقيق المنخول على خليط الزبدة مرة واحدة مع التقليب المستمر بالملعقة خشبية.

نقلب المكونات جيداً حتى يمتزجا ويختفي أثر الدقيق.

بعد ذلك نرفعها من على النار و نقلبها ونتركها حتي تبرد.

نضيف حبات البيض حبه حبه علي خليط الدقيق مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الفانيليا ونقلبها مع الخليط جيدا حتي يصبح قوام الاكلير ناعم مثل بلح الشام.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة.

نأتي بالصينيه الفرن ونقوم بوضع خليط الاكلير في كيس الحلواني.

نقوم بتشكيل الخليط على الصينية.

توضع الصينية في الفرن على رف الشبكة لمدة 25 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.

نغلق الفرن على الاكلير ونتركه في الفرن لمدة 5 دقائق.

نخرج الاكلير من الفرن ونتركه حتى يبرد تماما.

نأتي بسكينة مشرشرة ونقوم بفتح حبات الاكلير بشكل طولي.

ثم نقوم بحشوها بخليط الكاسترد.

طريقة تحضير حشوة الكاسترد

نضع إناء على نار متوسطة ونضيف الحليب ونتركه على نار متوسطة حتى يسخن.

في بوله نضيف صفار البيض و السكر و النشا و الفانيليا و نضربهم حتى يذوب.

نرفع الحليب من على النار بعد أن يسخن فقط ونقوم بإضافة خليط النشا بالصفار مع الضرب المستمر بالمضرب اليدوي حتى يمتزجا.

بعد ذلك نضع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يصبح قوام الكاسترد متماسك.

نرفعه من على النار ونغطيه بكيس نايلون او بلاستيك ونتركه حتى يبرد تماماً.

ثم نقوم بوضعه في كيس الحلواني.

طريقة تحضير صوص الشوكولاته لتزيين الاكلير