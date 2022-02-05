تكات رائعة في طريقة عمل فطائر المقلاة السريعة لوجبة العشاء مناسبة جداً للأطفال

يمكن أن نعد فطائر المقلاة السريعة لوجبة العشاء بكل سهولة فهي من الوجبات الشهية التي يعشقها الكثير منا من الكبار والصغار وطريقة إعدادها بسيطة للغاية لا تحتاج إلى تكاليف عالية إلى جانب أنها لا تأخذ كثير من الوقت أو المجهود وسوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

تكات رائعة في طريقة عمل فطائر المقلاة

تبحث ربات المنازل إلى كل ما هو جديد وسهل لذلك بحثت بعضهن عن عمل فطائر المقلاة وكيفية عملها وعد استخدام الفرن في إعدادها وسوف نوضح مكونتها من خلال النقاط التالية:

مكونات عمل فطائر المقلاة السريعة

كوب دقيق.

كوب زبادي بلدي.

ملعقة خميرة بيرة كبيرة.

تلت كوب من الزيت .

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من السكر الناعم.

كيس بيكنج بودر.

٣ ملاعق من اللبن.

رشة ملح.

مكونات الحشو:-

كثير من الجبنة الرومي.

جبنة فيتا.

جبنة كريمي.

فلفل ألوان.

بقدونس .

طريقة تحضير فطائر المقلاة

بعد أن تعرفنا عن مكونات فطائر المقلاة السريعة لوجبة العشاء نتعرف الآن على طريقة تحضيرها فهي سهلة وبسيطة لا تحتاج إلى وقت أو مجهود وسوف نتعرف على خطوات تحضيرها بكل بساطة من خلال النقاط التالية:

طريقة التحضير:-