نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم الليمون والعسل لتبييض وتقشير الوجه وإزالة السواد والبقع الداكنة في دقائق معدودة في المقال التالي
تعتبر البشرة النقية والصحية من أشهر مقومات الجمال التي تبحث عنها النساء، ولكن الحصول عليها ليس أمر سهل بل يحتاج إلى كثير من المجهود للعناية والاهتمام بالبشرة، ويوجد الكثير من الطرق للعناية بالبشرة مثل اتباع نظام غذائي أو الإكثار في تناول الأطعمة المفيدة التي تحتوي على الكثير من العناصر المهمة للبشرة، ويجب أيضاً عدم تعريض البشرة بشكل مباشر للشمس لفترات طويلة، واستخدام كريمات مرطبة ومغذية للبشرة، كما يمكن استخدام الوصفات الطبيعة أيضاً، وسوف نتعرف في هذا المقال عن الكثير من الوصفات الطبيعة المهمة لتبييض الوجه.
ماسك الليمون والعسل لتبييض الوجه
يوجد الكثير من الفوائد للعسل حيث يقوم لترطيب البشرة ويقوم أيضاً بتنظيف المسامات ويساعد على تقشير البشرة بلطف شديد كما أنه يعمل على المساعدة في إخفاء الندوب التي توجد في الوجه ويعالج حب الشباب ويهدئ من تهيج البشرة، كما أنه يوجد أيضاً فوائد كثيرة لليمون حيث يساعد على تجديد خلايا البشرة ويخفف من النمش ويساعد أيضاً في علاج حب الشباب والرؤوس السوداء، وسوف نتعرف من خلال الخطوات التالية على طريقة تحضير ماسك الليمون والعسل بالتفصيل.
المكونات:
- حبة ليمون.
- معلقة صغيرة عسل.
- كمية من القطن.
طريقة استخدام الماسك:
- نقوم بعصر الليمون في وعاء، ثم بعد ذلك تضيف العسل الي عصير الليمون، ومن الممكن استخدام عصير الليمون كبديل لعصير الليمون.
- ثم بعد ذلك نقوم بمزج الخليط جيداً ونستمر في الخلط حتى نحصل على مزيج سائل.
- وباستخدام القطن نقوم بتوزيع الخليط على الوجه بأكمله ونقوم بالابتعاد عن منطقة العيون، كما أنه لا يجب وضع الماسك على منطقة الشعر حتى لا يلتصق الخليط في الشعر.
- ومن الممكن أيضاً وضع كمية من القطن في وعاء الخليط ثم وضعه على الوجه.
- ونترك الخليط على الوجه فترة من ١٠ الي ربع ساعة، وبعد ذلك نقوم بشطف الوجه باستخدام الماء الفاتر.
- نقوم بوضع الماسك على الوجه يومياً لفترة أسبوع أو أسبوعين، وسوف نلاحظ الفرق بعد ذلك.
- يجب عدم وضع الماسك على البشرة أثناء التقشير حتى لا تسبب تهيج للوجه.
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