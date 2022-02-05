معجزة كريم الليمون والعسل لتبييض وتقشير الوجه وإزالة السواد والبقع الداكنة في دقائق معدودة

تعتبر البشرة النقية والصحية من أشهر مقومات الجمال التي تبحث عنها النساء، ولكن الحصول عليها ليس أمر سهل بل يحتاج إلى كثير من المجهود للعناية والاهتمام بالبشرة، ويوجد الكثير من الطرق للعناية بالبشرة مثل اتباع نظام غذائي أو الإكثار في تناول الأطعمة المفيدة التي تحتوي على الكثير من العناصر المهمة للبشرة، ويجب أيضاً عدم تعريض البشرة بشكل مباشر للشمس لفترات طويلة، واستخدام كريمات مرطبة ومغذية للبشرة، كما يمكن استخدام الوصفات الطبيعة أيضاً، وسوف نتعرف في هذا المقال عن الكثير من الوصفات الطبيعة المهمة لتبييض الوجه.

ماسك الليمون والعسل لتبييض الوجه

يوجد الكثير من الفوائد للعسل حيث يقوم لترطيب البشرة ويقوم أيضاً بتنظيف المسامات ويساعد على تقشير البشرة بلطف شديد كما أنه يعمل على المساعدة في إخفاء الندوب التي توجد في الوجه ويعالج حب الشباب ويهدئ من تهيج البشرة، كما أنه يوجد أيضاً فوائد كثيرة لليمون حيث يساعد على تجديد خلايا البشرة ويخفف من النمش ويساعد أيضاً في علاج حب الشباب والرؤوس السوداء، وسوف نتعرف من خلال الخطوات التالية على طريقة تحضير ماسك الليمون والعسل بالتفصيل.

المكونات:

حبة ليمون.

معلقة صغيرة عسل.

كمية من القطن.

طريقة استخدام الماسك: