ب2 كوب دقيق أعملي الباستا فلورا بالمربي على أصولها بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة ولذيذة

تعد الباستا فلورا من احلى والذ الوصفات الغربية اللذيذة، واشتهرت في مصر بصورة كبيرة لسهولة تحضيرها، فهي تحتاج مكونات بسيطة موجودة بكل منزل، فتقدم احيانا فى المناسبات واعياد الميلاد، وتعتبر محببة للأطفال كنوع من التغيير، وايضا نقوم بتحضير ها بحشوة لذيذة من المربى المفضلة لديكم أو بالشيكولاتة النوتيلا، سوف تقوم بتحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة تحضير الباستا فلورا بمربى الفراولة

المكونات:-

٢ كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوب الا ربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من الماء.

٢ بيضة.

فانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

مكونات الحشوة:-

كمية من مربى الفراولة.

طريقة التحضير:-

في بولة كبيرة نقوم بوضع الزبدة والسكر ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يذوب السكر مع الزبدة ويفتح لونها.

أضيف البيض واحدة تلو الأخرى والفانيليا ونخفق جيدا ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلب جيدا ثم نقوم بوضع الماء ونخلط جيدا باليد حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.

نترك العجينة جانبا لترتاح مع تغطيتها لمدة ٣٠ دقيقة في الثلاجة.

نقوم بتحضير صينية خبز مدهونة ثم نقسم العجينة الى اثنين ثم نفرد جزء من العجينة وتفرد بالصينية.

نقوم بوضع المربى ثم نقوم بفرد الجزء الثاني على سطح المطبخ وتقطع إلى شرائح طويلة وتفرد على المربي بشكل مربعات صغيرة متشابكة.

توضع الصينية فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة من ٣٠ إلى ٤٠ دقيقة أو حتى تنضج.

تترك جانباً لتبرد وتقطع على شكل مربعات أو مثلثات وتقدم في أطباق التقديم.

طريقة تحضير الباستا فلورا بالنوتيلا

المكونات:-

٣ اكواب من الدقيق.

كيس من البيكنج بودر.

كوب من الزيت.

٣ معالق من السكر.

ربع كوب من الحليب.

كمية من النوتيلا.

طريقة التحضير:-