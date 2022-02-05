5 حبات قرنفل وزيت الزيتون قبل النوم لمدة أسبوع تفعل المعجزات في جسدك لن تتخيل 100 حصان

زيت الزيتون القرنفل من أبرز المكونات الطبيعية التي تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم الإنسان وهناك العديد من الاستخدامات التي يمكن من خلال ها الحصول على فوائد زيت الزيتون والقرنفل ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث بشكل خاص عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول خمس حبات من القرنفل مع زيت الزيتون قبل النوم كل يوم وطريقة استخدام هذه المكونات والفوائد التي يمكن الحصول عليها سنتحدث عن كل هذه التفاصيل من خلال هذا المقال‏.

‏طريقة استخدام خمس حبات القرنفل وزيت الزيتون

‏

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها الحصول على فوائد هذه المكونات:

‏

نحضر كوب من الماء الساخن نضيف له ملعقة من زيت الزيتون.

‏

‏ بعد ذلك نضيف ست حبات تقريبا من القرنفل نترك زيت الزيتون والقرنفل الداخل هذا الماء لمدة ثلاث ساعات تقريبا.

‏

‏ بعد ذلك يتم تناول هذا المشروع كل يوم قبل النوم.

‏

‏ إذا كان طعم المشروب غير مقبول يمكن إضافة ملعقة من العسل الطبيعي.

فوائد تناول خمس حبات من القرنفل وزيت الزيتون قبل النوم

‏

فيما يلي سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول القرنفل زيت زيتون قبل النوم:

‏