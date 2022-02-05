نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلون جرئ وجذاب أصبغي شعرك بنفسك باللون الأحمر في المنزل بخطوات سهلة وبدون تكلفة وصبغات ضارة في المقال التالي
ترغب الكثير من الفتيات والنساء في تلوين أو تغيير لون شعرهم حيث أنهم يسعون كثيرا في الحصول على لون يكون مميز ويجعلها جذابة فنجد عدد كبير منهم يذهبون إلى صالونات التجميل لصبغ شعرهم، ولكن في هذه الأماكن يتم صبغ الشعر بتكاليف عالية جدا وبجانب هذا تكون غير صحية على الشعر لأنها قد تتسبب في وجود ضرر كبير على الشعر، وتعمل علي ترك آثار سلبية عليه ومن ضمن هذه الآثار هي ظهور مشكلة الشيب أو الشعر الأبيض بشكل سريع ويحدث جفاف للشعر وتوجد إلتهابات بفروة الرأس وتتقصف أطراف الشعر ويحدث ضعف لبصيلاته.
وغير هذا فإنها تعمل على تساقط الشعر بشكل ملحوظ فكل هذا ينتج بعد إستخدام الصبغات التي توجد في صالونات التجميلن ومن الممكن أن تباع هذه الصبغات في الأسواق وهي تعمل على كل هذا نظرا لإحتوائها على مواد ضارة جدا ولكن توجد عدة طرق أخرى وبأقل تكلفة، تساعد على صبغ الشعر وبجانب هذا فهي تعمل على علاجه من كل المشاكل التي توجد به حيث أنها تساعد على ترطيب وتنعيم الشعر.
مكونات صبغ الشعر باللون الأحمر
- ثمرة واحدة كبيرة الحجم من البنجر.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
طريقة عمل صبغ الشعر باللون الأحمر
- نقوم في البداية بغسل البنجر جيدا بالماء ثم يتم تقشيره وقومي بتقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم ونحضر إناء عميق ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء نضع قطع البنجر.
- ونتركها على النار حتى يتم سلقها بطريقة جيدة وتكون طرية وعند الحصول على هذا الشيء يتم رفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما ثم يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به قطع البنجر المسلوق بعد تصفيته جيدا من الماء.
- ونضيف إليه ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونقوم بتشغيل الخلاط ونستمر في تشغيله لكي نحصل على قوام ثقيل قليلا.
- ثم نضع هذا الخليط في طبق مناسب ويتم تمشيط الشعر وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة ويتم توزيعها بشكل جيد من الجذور وحتى إلى الأطراف ونتركها حوالي ساعة أو أكثر، ثم قومي بغسله بإستخدام الماء البارد والشامبو وبهذه الطريقة يتم الحصول على صبغ الشعر باللون الأحمر بشكل طبيعي.
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