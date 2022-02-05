بلون جرئ وجذاب أصبغي شعرك بنفسك باللون الأحمر في المنزل بخطوات سهلة وبدون تكلفة وصبغات ضارة

ترغب الكثير من الفتيات والنساء في تلوين أو تغيير لون شعرهم حيث أنهم يسعون كثيرا في الحصول على لون يكون مميز ويجعلها جذابة فنجد عدد كبير منهم يذهبون إلى صالونات التجميل لصبغ شعرهم، ولكن في هذه الأماكن يتم صبغ الشعر بتكاليف عالية جدا وبجانب هذا تكون غير صحية على الشعر لأنها قد تتسبب في وجود ضرر كبير على الشعر، وتعمل علي ترك آثار سلبية عليه ومن ضمن هذه الآثار هي ظهور مشكلة الشيب أو الشعر الأبيض بشكل سريع ويحدث جفاف للشعر وتوجد إلتهابات بفروة الرأس وتتقصف أطراف الشعر ويحدث ضعف لبصيلاته.

وغير هذا فإنها تعمل على تساقط الشعر بشكل ملحوظ فكل هذا ينتج بعد إستخدام الصبغات التي توجد في صالونات التجميلن ومن الممكن أن تباع هذه الصبغات في الأسواق وهي تعمل على كل هذا نظرا لإحتوائها على مواد ضارة جدا ولكن توجد عدة طرق أخرى وبأقل تكلفة، تساعد على صبغ الشعر وبجانب هذا فهي تعمل على علاجه من كل المشاكل التي توجد به حيث أنها تساعد على ترطيب وتنعيم الشعر.

مكونات صبغ الشعر باللون الأحمر

ثمرة واحدة كبيرة الحجم من البنجر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل صبغ الشعر باللون الأحمر