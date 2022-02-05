فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة بدون حك بمكون مش هيخطر علي بالك وفي 3 دقائق فقط

طريقة تنظيف الكرشة من الأشياء التي يعاني منها جميع السيدات، وهناك من لا يقوم بتحضيرها في المنزل بسبب صعوبة تنظيفها، وهناك الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة لتنظيف الكرشة بطريقة سهله، معنا نقدم لكم أسهل طريقة لتنظيف الكرشة بطريقة سريعة وغير متعبة.

طريقة تنظيف الكرشة

هناك الكثير من طرق تنظيف الكرشة ومن هذه الطرق فيما يلي.

كيلو كرشة.

ماء.

ملعقتان دقيق.

ليمونة.

ملعقة خل.

طريقة التنظيف

يوضع الماء في وعاء على النار وعند الغليان نقوم بوضع الكرشة بها لمدة دقيقتين ثم نقوم بوضعها على الرخامة ونقوم بتنظيفها بالسكينة ونقوم بتنظيفها بالسكينة حتي يبيض لونها وتصبح نظيفة تماماً.

ثم نقوم بتقطيعها ونقوم بوضع ماء في وعاء ثم نضع بها عصير ليمون وملعقة خل و ملعقتان دقيق ونقلب وتترك لمدة نصف ساعة ثم نقوم بشطفها ستلاحظ نظافة فائقة للكرشة.

طريقة تحضير الكرشة

نقوم بوضع بصلة صغيرة مقطعه مع ١ حبة طماطم مقطعه مع ملعقة كبيرة زيت وتوابل وكمون وفلفل أسود، ثم نقوم بوضع ٢ لتر ماء وعند الغليان نقوم بوضع الكرشة بها وتترك حتى تمام النضج ، ثم نقسمها إلى قسمين قسم يقدم أبيض بالشربة والقسم الثاني بصوص الطماطم.

طريقة عمل الكرشة بالطماطم

المكونات:

نصف كيلو عصير طماطم.

٧ فصوص ثوم مفرومه.

ملح وتوابل.

ملعقتان زيت كبيره.

طريقة التحضير

طريقة التحضير الكرشة بالطماطم تكون بالخطوات التالية:

حيث أنه يوضع الزيت في وعاء على النار ثم نقوم بتحمير الثوم المفروم وعند الأصفرار يضاف عصير الطماطم والتوابل والملح ونتركها لمدة ٥ دقائق.

ثم نقوم بوضع نصف الكرشة بها بدون شربه وتترك لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بطفي النار وتقدم ساخنه مع الأرز الأبيض أو بالشعرية.



فوائد الكرشة

الجيلاتين يعزز وجود البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي مما يعني تحسين أدائه. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد الجيلاتين في التخلص من حساسية الجسم تجاه بعض الأطعمة. يوفر الجيلاتين المعادن الجيدة التي تقوي العظام وتمنع هشاشة العظام. أما عن فوائد الكولاجين ، فإن تمثيله يحمي بطانة الجهاز الهضمي ، ويساعد على شفاء القولون العصبي ، والتهاب القولون التقرحي ، والحموضة ، والكولاجين يقلل من ظهور التجاعيد.

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