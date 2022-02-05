“3 بيضات فقط” طريقة عمل الكيكة الاسفنجية المرتفعة لكل أنواع التورتات

طريقة عمل الكيكة الهشة بأقل مكونات واسهل طريقة، حيث يعشق الكثيرين تناول الكيكه الاسفنجيه الهشه التي تتميز بطعم رائع وطيب، فهي من الحلويات السريعة التي يتم اعدادها في غضون 40 دقيقة فقط، وتكفي لـ7 أفراد، ويمكن تقديمها كوجبة فطار أو عشاء سريعة، وبالرغم من سهولة تحضير الكيكة الاسفنجية إلا نجد أغلبية السيدات تجهل كيفية ضبط مكوناتها للحصول على كيكة ناجحة، ومن هذا المنطلق نقوم مع زوار موقعنا ثقفني بالسطور التالية بالتطرق إلى انجح طريقة لعمل الكيكة الاسفنجية الناجحة.

المكونات:

كوبان من الدقيق.

كوب وربع من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

كيس كيك شيف.

كوب كبير من الحليب السائل.

ثلاث بيضات.

طريقة عمل الكيكية الاسفنجية الهشة

في بولة واسعة وعميقة يوضع كمية الدقيق ويضاف عليه كيس كيك شيف والفانيليا ويخلط المكونات معا لدقائق. نحضر الخلاط ونضع به كمية الزبد السائلة والحليب السائل والبيض وكمية السكر. نضرب المكونات في الخلاط لدقائق حتي يصبح لدينا خليط متجانس. نسكب الخليط على بولة الدقيق ونخلط المكونات جميعها جيدا جدا باستخدام المضرب الكهربائيّ أو اليدوي. نسخن الفرن على درجة حرارة 200 ونتركه حتي يسخن جيدا. نحضر صينية الكيك وندهنها بالقليل من الزبدة او السمن ونضع طبقة رقيقة من الدقيق فوقها لتجنب التصاق الكيك في الصينية. نسكب الخليط في الصينية وندخله في الفرن ويترك لمدة 40 دقيقة حتي تمام النضج. نخرج صينية الكيكة والاسفنجية ونتركها قليلا على جانب حتي تبرد، ثم تقطع وتقدم مع كوب من الشاي بالحليب.

طريقة عمل الكيكه الاسفنجية الهشه بالبرتقال

من أطيب أنواع الكيك هي كيكه البرتقال التي يفضل تناولها الكبار والصغار ولا تختلف طريقة اعدادها عن طرق الكيك الأخرى، فقط نتبع ذات المكونات الخطوات السابق ذكرها اعلاه ولكن نستبدل كمية الحليب بعصير البرتقال ونتبع ذات الخطوات وتقدم وبالهنا والشفاء.

طريقة عمل كيكة الفراولة في المنزل

تعد كيكة. الفراولة من أشهي الكيك الذي يعد بسهولة في المنزل، كونها لا تحتاج إلى الكثير من الخطوات، وتتميز بطعمها الرائع والشهي.

المكونات:

ثلاث بيضات.

كوبان من الدقيق.

كيس فانيليا.

كيس كيك شيف.

كوب الا ربع سمن او زبدة او زيت نباتي.

كوب وربع من عصير الفراولة.

كوب وربع سكر ناعم.

الطريقة: