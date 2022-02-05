بدون ما يمتص نقطة زيت أعملي البطاطس المقلية المقرمشة بطريقة صحية وبطعم لذيذ

الكثير منا يحبون تناول البطاطس المقلية دائما ويعشقون تناوله بجانب الأكلات المشوية كالفراخ أو اللحمة أو الكفتة ويحبون أيضا تناول البطاطس المقلية بجانب المعجنات أو البيتزا وغيرها العديد، وكذلك يكون طبق من الأطباق الأساسية الذي وضعه مع الأكلات الشعبية حيث أن البطاطس يعد من أنواع الخضراوات المفيدة والمغذية والتي تحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية الغنية بالبروتينات والحديد وغيرها، وقد توجد أنواع كثيرة من البطاطس ومنها البطاطس الطينية والبطاطس الصحراوية وغيرهم، ومن الممكن أن نقوم بعمل العديد من الأصناف ومنها البطاطس المقلية وصينية البطاطس باللحمة أو بالفراخ وكفتة البطاطس بالجبنة وغير ذلك الكثير.

مكونات البطاطس المقلية المقرمشة

كيلو واحد من البطاطس.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كمية مناسبة من الماء.

نصف كوب كبير من الخل الأبيض.

ربع كوب كبير من عصير الليمون.

كمية مناسبة من الملح.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة