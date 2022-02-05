بطريقة صحية وبدون ما تشرب نقطة زيت أقلي الباذنجان المقرمش بطعم لذيذ وشهي

الباذنجان يعد من أنواع الخضراوات التي تتميز بأنها مغذية ومفيدة جدا وهذا بسبب إحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان ومنها البروتينات والفيتامينات والحديد والكالسيوم وغير ذلك الكثير، لذلك هو الخضراوات المفيدة جدا فيقومون جميع الناس بشراؤه للإستفادة من فوائده العديدة فقد توجد أصناف كثيرة جدا يتم تقديمها بإستخدام الباذنجان، مثل الباذنجان المقلي أو المشوي أو مخلل الباذنجان أو الباذنجان المحشي أو صينية الباذنجان باللحمة المفرومة أو المسقعة.

مكونات قلي الباذنجان المقرمش بدون زيت

نصف كيلو من الباذنجان.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

كمية مناسبة من الماء.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

طريقة عمل قلي الباذنجان المقرمش بدون زيت