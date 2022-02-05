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عمر شويل - جدة بطريقة صحية وبدون ما تشرب نقطة زيت أقلي الباذنجان المقرمش بطعم لذيذ وشهي - ثقفني
الباذنجان يعد من أنواع الخضراوات التي تتميز بأنها مغذية ومفيدة جدا وهذا بسبب إحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان ومنها البروتينات والفيتامينات والحديد والكالسيوم وغير ذلك الكثير، لذلك هو الخضراوات المفيدة جدا فيقومون جميع الناس بشراؤه للإستفادة من فوائده العديدة فقد توجد أصناف كثيرة جدا يتم تقديمها بإستخدام الباذنجان، مثل الباذنجان المقلي أو المشوي أو مخلل الباذنجان أو الباذنجان المحشي أو صينية الباذنجان باللحمة المفرومة أو المسقعة.
مكونات قلي الباذنجان المقرمش بدون زيت
- نصف كيلو من الباذنجان.
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- كمية مناسبة من الماء.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي.
طريقة عمل قلي الباذنجان المقرمش بدون زيت
- نقوم بغسل الباذنجان ويتم إزالة الجزء العلوي منه وقومي بتقطيعه على شكل شرائح شرائح تكون سميكة قليلا ونضعها في صينية كبيرة ونضيف إليه رشة من الملح ونتركه بهذه الطريقة لمدة ساعة تقريبا لأنها تساعده على منع إمتصاصه للزيت عند قليه.
- وبعد مرور ساعة نقوم بتجهيز وعاء عميق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- وبعد ذلك يتم إضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضع كمية مناسبة من الماء بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب بإستخدام مضرب السلك للحصول على قوام ناعم لا يكون كثيف ولا يكون سائل.
- ثم نضع طاسة عميقة على النار ونضع بها كمية قليلة من الزيت ونقوم بوضع شرائح الباذنجان في خلطة الدقيق والنشا ثم نضعه مباشرة في الزيت الساخن ونتركه حتى يكون لونه ذهبي ومقرمش وبعد ذلك يتم إخراجه ووضعه في طبق به مناديل مطبخ لإمتصاص الزيت.
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