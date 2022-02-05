حضري كفتة الفراخ بأسهل الطرق مثل الجاهزة تماماً وبمكونات اقتصادية

كفتة الفراخ من أكثر الوجبات سهولة فى التحضير وسريعة ويمكن تقديمها على الغداء أو العشاء غير أنها مفضلة لدى الأطفال والكبار أيضا على حد سواء ولأنه يكثر البحث عن طريقة تحضيرها ربات البيوت يفضلون تحضيرها فى المنزل بطريقة أكثر أماناً فى هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير كفتة الفراخ خطوة بخطوة وبأقل التكاليف إليكم الطريقة.

طريقة تحضير كفتة الفراخ

مكونات الوصفة:

أربع قطع دجاج فيليه.

بصلة متوسطة ونقوم بتقطيعها.

ثلاث فصوص من الثوم.

نصف كوب من البقدونس المفروم الناعم.

ملعقة من الكزبرة المطحونة “ملعقة صغيرة الحجم”.

ملعقة من الفلفل الحار المطحون “ملعقة صغيرة”.

ملعقة من الملح “ملعقة صغيرة”.

نصف ملعقة من الفلفل الاسود المطحون الناعم “ملعقة صغيرة الحجم”.

نصف كأس من البقسماط.

للتقديم:

اربعة أرغفة من الخبز.

ليمون ونقوم بتقطيعه إلى شرائح.

مقدار صغير من البقدونس.

طريقة تحضير الوصفة:

نقوم بإحضار مفرمة للحم ونقوم بوضع أربع قطع دجاج فيليه فيها ثم نفرمها جيداً حتى تصبح ناعمة. نخرج الدجاج المفروم ونضعه فى طبق كبير ومن ثم نضيف إليه نصف كوب من البقدونس المفروم وملعقة صغيرة من الفلفل الحار وملعقة من الكزبرة المطحونة وملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة من الفلفل الاسود ومن ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خليط متجانس. نقوم بعد ذلك بإحضار أسياخ شواء ونقوم بوضع الكفته عليها ونقوم بالضغط عليها حتى لا تسقط. نقوم باستخدام مقلاة كبيرة ونقوم بمسحها بالقليل من الزيت ونتركها خمس دقائق حتى تسخن ثم نضع اسياخ الكفتة عليها ونقلبها على كل الجوانب حتى تنضج جيداً ونقوم بإخراجها من الطاسة بعد حصولها على اللون البنى المحمر. نقوم بتقديم الكفتة بعد ذلك حيث نحضر طبق كبير مسطح ونضع عليه أرغفة العيش ونضع عليها الكفتة ثم نضع عليها شرائح الليمون والبصل حتى يجعلوا شكلها شهر أكثر وبالهناء والشفاء.

أسرار لصنع كفتة فراخ مثل المحلات: