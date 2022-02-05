نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كريم من صنع يديك لتفتيح البشرة باللوز والكركم في المقال التالي
النساء في مختلف الأعمار منذ بداية فترة المراهقة حتى الشيخوخة حريصة على الحصول على بشرة بيضاء نقية أفتح من اللون الطبيعي ولكن ترغب في درجة تفتيح بطريقة طبيعية حتى لا يؤثر علي البشرة بالسلب وفي حالة الفشل في الحصول على تفتيح البشرة بشكل طبيعي تلجأ في تلك الحالة إلى وسائل التجميل التي تعمل على تفتيح البشرة المؤقت حتى تصل إلي الشئ المرغوب، ولعل السبب في بهتان لون البشرة وتحول البشرة إلى اللون الداكن بدلاً من البشرة ذات النضارة العالية قد تكون أسباب مثل التعرض باستمرار لأشعة الشمس أو نقص في الفيتامينات أو خلل في النظام الغذائي مما يجعل البشرة تبدو داكنة وغير صحية ولكن لا داعي للمنتجات الباهظة يمكنك تحضير كريم لتفتيح البشرة بدرجتين أفتح من اللون الطبيعي بنفسك ومكونات بسيطة وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.
كريم من صنع يديك لتفتيح البشرة
مكونات التحضير:
- ملعقتين كبيرتين من اللوز المطحون.
- ملعقتين كبيرتين من الكركم.
- قطرات من عصير الليمون.
- فنجان صغير من الحليب السائل.
- ملعقة كبيرة من ماء الزهر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.
طريقة التحضير:
- في بداية تحضير الكريم لا بد من تحضير عبوة من البلاستيك فارغة متوسطة الحجم ووضع فيها العسل أولاً ثم قطرات الليمون.
- ثانياً يتم إضافة باقي المكونات من الحليب السائل ثم مسحوق الكركم واللوز ويتم التقليب باستخدام ملعقة خشبية صغيرة حتى لا تلتصق المكونات بها وتستمر عدة دقائق حتى تصبح المكونات متجانسة.
- بعد تجانس المكونات بشكل تام يتم وضع غطاء خفيف وإدخال الكريم في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
- بعد مرور الوقت يتم وبعد تحول مزيج الكريم الى النوم التامه بفعل الثلاجة يتم اخراج بعد ذلك وتجهيز البشرة لوضع الكريم عن طريق إزالة البشرة من أيّ من الكريمات أو ما شابه وأن تكون خالية.
- تطبيق الكريم على البشرة والتركيز على الأماكن الداكنة على الوجه وتعتبر تلك الوصفة صالحة للبقع الداكنة للجسم ونتركه حتى يجف الكريم لمدة نصف ساعه وبعد ذلك يتم غسل الوجه بالغسول المخصص لك ووضع عليه كريم المرطب المناسب لبشرتك.
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