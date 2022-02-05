نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بيتزا الدايت السحرية اللذيذة في المقال التالي
طريقة عمل بيتزا الدايت، الدايت لا يعني الحرمان من كل شيء ومن الأطعمة التي نحبها مثل البيتزا والحلويات ولكن الدايت يعني تناول الطعام الذي نحبه ولكن بطريقة صحية حيث يمكننا تحضير البيتزا أو الحلويات التي نرغب بها بمكونات وطريقة صحية تجعلنا نستمتع بمذاقها دون اكتساب المزيد من الوزن أو الخوف على صحتنا مستقبلًا ونعرفكم اليوم على ألذ طريقة لعمل البيتزا الدايت في المنزل للاستمتاع بالبيتزا التي نحب ولكن دون اكتساب وزن إضافي.
مكونات بيتزا الدايت المنزلية
تتناسب المقادير التي سيتم ذكرها مع ست حتى ثمانية أشخاص وهي:
- ثلاثة أكواب دقيق قمح أسود منخول.
- ملعقة من الخميرة بحجم ملعقة الشاي.
- كوب حليب كامل منزوع الدسم.
- ونصف ملعقة سكر أبيض بحجم ملعقة الشاي.
- كوب إلا ربع ماء حجمه كبير.
- نصف ملعقة ملح طعام بحجم ملعقة الشاي.
- وثلاث ملاعق حجمها صغير زيت زيتون أو زيت ذرة.
- ونصف ملعقة بيكنج بودر بحجم ملعقة الطعام.
خطوات تحضير بيتزا الدايت المنزلية
الخطوات التالية توفر لكم عجينة بيتزا الدايت التي يمكن إضافة أي شيء صحي لها سواء خضراوات أو دجاج أو لحم مشوي أو مسلوق وهي:
- نضع في بولة لها حجم كبير مقدار ثلاثة أكواب الدقيق ومعه البيكنج بودر والخميرة الفورية وكمية السكر والملح البسيطة.
- نقلب هذا المزيج من المقادير الجافة مع بعضها لتمتزج قبل إضافة باقي المكونات.
- ونضيف المكونات المتبقية وهي ملاعق الزيت النباتي والماء ويجب أن تكون الإضافة تدريجية مع التقليب أثناء السكب حتى نضمن تشرب جميع مقادير العجينة للسائل.
- بعد وضع كمية السائل الكلية ونتأكد من المزج الجيد نستخدم الأيدي لكي نعجن جيدًا ونحصل على عجينة لها ملمس وقوام ناعم.
- عندما تصبح العجينة جاهزة يتم تبليل اليدين بالزيت من أجل جعل العجينة متماسكة وملساء.
- نتركها في كيس من البلاستيك ونغلقها جيدًا قبل أن نضعها في مكان دافئ لتختمر حوالي ساعة أو ساعتين حسب دفء المكان.
- وعندما يصبح حجمها الضعف تقريبًا نخرجها من أجل وضع الحشو الذي نرغب به ونضعها في الفرن للتسخين.
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