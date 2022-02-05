نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيها حول العينين ربع ساعه فقط وهتتفاجئي باختفاء الهالات السودة نهائيا وبدون رجعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لتفتيح سواد تحت العين، الهالات السوداء حول العينين من المشكلات التي تزعج الكثير من الأشخاص فهي تعطى وجه صاحبها انطباعاً بالإرهاق والتعب وهي من الأمور المزعجة والتي يصعب التخلص منها، وللهالات السوداء حول العينين أسباب كثيرة ويوجد أيضاً طرق كثيرة لعلاجها لذلك سوف نتعرف سوياً من خلال هذه السطور القليلة القادمة على أسباب وطرق القضاء على الهالات السوداء حول العينين من خلال الآتي.

أسباب السواد حول العينين

نجد من أحد أسباب السواد الموجود تحت العينين:

المعروف بمتلازمة قبل الطمث فنجد بعض الفتيات عند اقتراب موعد الدورة الشهرية تظهر تحت العينين الهالات السوداء ويحدث ذلك نتيجة تغير الهرمونات.

كما نجد أن عامل الوراثة من الأسباب المهمة في ظهور الهالات السوداء حول العينين ولعلاج هذه الحالة يتم استخدام بعض الكريمات المتخصصة لإخفاء هذه الهالات.

احتقان الأنف فنجد تأثير الأوعية الدموية الموجودة حول العينين ونتيجة لذلك نجد السواد تحت العينين نتيجة تمدد الأوعية الدموية.

قلة النوم والتعب وكذلك التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

ومن ضمن الأسباب التعرض لشاشة الكمبيوتر، وشاشة التلفاز والأشخاص المدخنين نجدهم أكثر عرضة لظهور السواد تحت العينين.

وصفات لعلاج الهالات السوداء تحت العينين

نجد هناك العديد من الوصفات التي تساعد في التخلص من السواد الموجود تحت العينين ومنها الآتي:

البطاطا:

تعد البطاطا من الأشياء الفعالة في التخلص من السواد تحت العينين، حيث نقوم ببشر حبة من البطاطا ناعم ثم نضيف إليها بعض من مكعبات الثلج وبعض ذلك نضع الخليط حول العينين ويترك الخليط لبعض الوقت.

وصفة الحليب:

نقوم بخلط مقدار قليل من الحليب البارد مع إضافة مكعبات من الثلج، ثم نضع المزيج داخل وعاء وباستخدام قطعة من القطن نقوم بغمسها بخليط الحليب ونضعها على منطقة السواد الموجود تحت العينين، مع مراعاة الاستمرار في استخدام هذه الوصفة للحصول على النتيجة المطلوبة.

وصفة الخيار:

لاستخدام الخيار يجب خلط شرائح الخيار مع مكعبات الثلج، ومن ثم نضع الخليط حول العينين، مع استخدام الوصفة حتى الحصول على النتيجة المتوقعة.

وصفة عصير الطماطم:

نقوم بخلط ملعقة صغيرة من معجون عصير الطماطم مع نصف ملعقة من عصير الليمون الحامض مع إضافة مقدار قليل من الدقيق الأبيض وتخلط المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها البعض، ثم يفرد الخليط على منطقة حول العينين ويترك الخليط لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر جيداً وسوف تحصلين على النتيجة المرجوة.

مشكلة الاسمرار الموجود حول العين هي من المشاكل التي تواجه الكثير من الناس ولا يفضلون شكل أعينهم بيها، وتعتبر هذه المشكلة ناتجة عن السهر لفترات طويل أو عامل وراثي أو الكثير من الأسباب الأخرى، ويوجد طرق ووصفات لعلاج هذه المشكلة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب، وسوف نتحدث عن اهم الوصفات التي يتم استخدامها للتخلص من هذا الاسمرار.