نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت مالح بالجبن خطوة بخطوة في البيت في المقال التالي
بسكويت المالح بالجبن من أطيب وأشهى أنواع البسكويت والمخبوزات التى تقدم وكما يمكن تقديمها لأطفالك كوجبة خفيفة أو كسناك مالح أو كمقبلات أو يمكن إعطاءها للأطفال في أثناء اليوم الدراسي بدلاً من السندوتشات، وحيث يتم تناول بسكويت المالح في الحفلات، وكما يتميز بسكويت المالح بمكونات بسيطة ولا داعي لشرائها من المحلات ويتميز بمذاق شهي ومختلف عن جميع أنواع البسكويت المقرمشة، فبسكويت المالح بالجبن يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة جسم الإنسان، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت المالح بالجبن المقرمشة وبطريقة مضمونة وصحية في البيت بمذاق مختلف وبأسهل الطرق من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بسكويت المالح بالجبن
المكونات:
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف في كوب من الزبدة.
- عدد بيضة واحدة.
- كوب واحد من الجبن شيدر.
- نصف كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ذرة من الفلفل الأبيض.
- ذرة من البابريكا.
- ذرة من السمسم.
- صفار بيضة واحدة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء كبير ثم ضعي فيه أثنين كوب من الدقيق الأبيض وملعقة صغيرة من بيكنج بودر ونصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام وذرة من الفلفل الأبيض ثم قومي بإضافة نصف كوب من الزبدة وحركي الخليط جيداً حتى تصبح لدينا مزيج رملي.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة كوب واحد من الجبن الشيدر وبيضة واحدة ونصف كوب من الحليب بالتدريج مع العجن المستمر حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة وبعد ذلك قومي بتغطية العجينة ونترك العجينة جانباً لمدة نصف ساعة تقريباً.
- الخطوة الثالثة أفردي العجينة على سطح صلب ثم قومي بتقطيع العجينة حسب ذوق كل شخص وقومي بعد ذلك بإحضار صينية مبطنة بورق زبدة وضعي عليه البسكويت.
- الخطوة الرابعة أخفقي صفار البيض وادهني به وجه قطع البسكويت ثم رشي عليه الجبن والبابريكا أو السمسم ثم قومي بوضع الصينية البسكويت في فرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة.
- الخطوة الخامسة بعد مرور الوقت قومي بإخراج صينية البسكويت من الفرن واتركيها جانباً حتى يبرد تماماً وبعد ذلك قومي بإحضار علبة محكمة للغلق ورصي قطع البسكويت في العلبة وقدميها إلى أفراد أسرتك.
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