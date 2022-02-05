أصنعي بنفسك ماسك القهوة والنشا لتبيض الوجه في البيت

يعد ماسك القهوة والنشا لتبيض الوجه وإزالة البقع السوداء من أفضل أنواع الماسكات، وحيث أن طريقة إعداده الماسك سهلة وسريعة وطريقة استخدامه مضمونة وطبيعة وتعطي نتائج ممتازة وفعالة في تبيض الوجه وشد البشرة وإزالة البقع الداكنة السوداء، كما أن هذاالماسك يحتوي على العديد من الفيتامينات الطبيعية، كما أن المواد الطبيعية الموجودة بهذا الماسك تعمل على تفتيح لون البشرة وتعد النشا والقهوة من أقوي المواد الطبيعية التى تفيد الوجه وتعمل على ترطيب البشرة وتساعد البشرة في التخلص من البقع السوداء الداكنة، كما تعمل النشا على منع ظهور حب الشباب ومنع ظهور البقع السوداء وتعمل أيضاً على تعزيز خلايا الجلد ويعد القهوة من أفضل المواد الطبيعية التى تفيد البشرة تعمل القهوة على علاج بعض الأمراض الجلدية وتعمل على مقاومة شيخوخة البشرة وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل ماسك النشا والقهوة لتبيض الوجه وازالة البقع الداكنة السوداء وشد الوجه وإزالة التجاعيد من أفضل الطرق الطبيعية المضمونة الفعالة بشكل كبير بطريقة سهلة وسريعة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل ماسك النشا والقهوة لتبيض الوجه

المكونات:

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق النشا .

‏ أثنين ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة البودرة .

كمية مناسبة من ماء الورد .

كمية وفيري من الماء الدافئ .

طريقة التحضير :