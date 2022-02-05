حضري لأطفالك البسبوسة بدون طحين مثل المحلات بمذاق رائع

يعتبر فصل الشتاء من الفصول التي يزداد فيها إقبال الأشخاص على تناول الطعام ورغبتهم في تحضير وجبات شهية حتى يقبل عليهم جميع أفراد العائلة، من أمثلة الحلويات وكذلك المعجنات حتى أنه يظهر بعض المسميات المرتبطة بالشتاء فقط مثل البسكويت الشتوي أو البسبوسة الشتوية التي بالفعل أصبحت منتشرة مؤخراً على مواقع السوشيال ميديا بشكل كبير وأكثر ما يجعلها منتشرة هو عدم إحتواء بسبوسة الشتاء السريعة على مكون الطحين مما يسهل تحضيرها في أوقات مختلفة دون الإرتباط بمكون الطحين الذي يصبح عائق في كثير من الأحيان في حين الرغبة في تحضير البسبوسة وعدم توفر الطحين لذلك تسهل تلك الطريقة تحضير البسبوسة بسهولة وفي ذات الوقت يعتبر مذاقها مختلف عن الطريقة العادية لذلك يمكنك اللجوء إليها وتناولها في مختلف الأوقات عبر السطور التالية.

طريقة تحضير البسبوسة بدون طحين

مكونات التحضير:

كأسين من السميد.

نصف كأس من الحليب السائل.

اثنين من البيض.

نصف كأس من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كأس من جوز الهند المبشور.

كيس من مستخلص الفانيلا.

كوبان من الشربات.

طريقة التحضير:

تعتبر طريقة تحضير البسبوسة من أسهل طرق تحضير الحلويات لذلك لا تاخذ وقت ويفضل أن يتم تسخين الفرن قبل بداية تجهيز المكونات. باستخدام محضر الطعام نضع البيض مع الفانيليا واخفاقهم أولاً ثم إضافة باقي المكونات من الحليب والسكر والتشغيل محضر الطعام مدة بضع دقائق حتى الامتزاج. وضع السميد عالي الجودة في وعاء واسع ثم نسكب عليه خليط محضر الطعام وإضافة باقي المكونات من مسحوق البيكنج بودر وجوز الهند الأساسي لتحضير البسبوسة وبعد ذلك يتم الخلط باستخدام ملعقة للحصول على قوام البسبوسة. تجهيز صينية البسبوسة ودهنها بالزبدة ووضع فيها قوام البسبوسة السائل نوعاً ما ووضعها في الفرن الساخن ونتركها حتى تنضج ويحمر وجهها. بعد ذلك يتم وضع الشربات على البسبوسة وهو بارد والبسبوسة ساخنة.

طريقة تحضير الشربات:

يجب إعداد الشربات قبل بداية تحضير البسبوسة، تحضير وعاء صغير على النار ووضع فيه كوبين من السكر الابيض وكوبين ونصف من الماء وملعقة من عصير الليمون وتترك على النار حتى تذوب المكونات معاً ويصبح الخليط ثقيل.