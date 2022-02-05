افضل وصفات طبيعية للتخلص من مشكله القشرة نهائيا من غير ما تدفعي فلوسك في الشامبوهات

خلطة لتخلص من القشرة، تعد قشرة الرأس من الأمور التي تسبب الإزعاج والإحراج للكثير من الأشخاص وتتكون قشرة الشعر من رقائق بيضاء تتكون من الخلايا الميتة الموجودة في فروة الرأس وتكون قشرة واضحة بالعين بشكل ملحوظ وواضح أحياناً، كما أنها تسبب القشرة نوع من أنواع الحكة المزعجة وسوف نذكر في هذا المقال عن أسباب القشرة وطرق علاجها ببعض الوصفات الطّبيعية التي تساعد في التخلص من القشرة.

وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس

سوف نذكر بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من قشرة الرأس ومنها الآتي:

وصفة زيت الزيتون.

المكونات :

مقدار نصف كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع زيت الزيتون في طبق ثم يسخن من خلال وضعه في الميكروويف ويتم تسخين الزيت على درجة حرارة منخفضة ليكون دافئ فقط.

ثم نضع زيت الزيتون على الشعر بطريقة متساوية مع تدليك فروة الرأس ثم يمشط الشعر باستخدام فرشاة الشعر الخاص.

ويترك الزيت على فروة الرأس لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يغسل الشّعر جيداً باستخدام الشامبو الخاص.

يستخدم الزيت مرتين كل أسبوع على الأقل.

وصفة العسل والزيت.

المكونات:

مقدار ملعقة كبيرة من العسل.

مقدار ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط المكونات جيداً داخل كيس ذي سحاب بلاستيكية.

ثم تسخن كمية من الماء وبعد ذلك يتم وضع الكيس البلاستيكي في الماء الساخن لمدة خمس دقائق.

ثم نخرج الكيس ويوزع خليط الزيت والعسل فروة الرأس مع التدليك الجيد.

ثم نضع على الشعر قبعة استحمام بلاستيكية ويترك الزيت مدة حوالى 15 دقيقة على الأقل.

ثم يغسل الشعر باستخدام شامبو الخاص بك تكرر هذه الوصفة حتى نتخلص من القشر تماماً.

وصفة عصير الليمون.

المكونات:

مقدار مناسب من عصير الليمون.

طريقة التحضير :

نقوم بوضع كمية عصير الليمون على الشعر وعلى فروة الرأس بطريقة متساوية.

ثم يترك عصير الليمون على الشعر مدة لا تقل من 20-25 دقيقة وإذا لاحظتي وجود أي حكة فهذا أمر طبيعي لا يستدعى القلق.

غسل الشعر جيداً باستخدام شامبو عادى.

وصفة صفار البيض.

المكونات:

صفار حبة من بيضة أو بيضتين.

طريقة التحضير: