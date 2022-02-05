لن تستغنى عنها بعد اليوم ... فطائر البيتزا الذهبية بعجينة هشه وقطنية حلو جدا للمدارس واعيات الميلاد والرحلات هتعجب أولادك جدا

الكثير من المحلات أصبحت تهتم بعمل الفطائر،وذلك بسبب الإقبال الشديد عليها، ويرجع ذلك لكثرة الإعجاب بها ومكوناتها، ويقومون بعمل الفطائر المحشية بأنواع كثيرة، منها ماهو بالتوتة، ومنها بالجنبة. وما هو باللحوم، وغيرها وأصبح الآن يتم عمل هذه الفطائر في البيت بأقل الأسعار، وبما هو موجود في البيت من الحشو المتبقي من أكلاتنا اليومية، وبذلك نكون وفرنا كثير من المال، لأغراض أخري.

فطائر البيتزا الذهبية بعجينة هشه

تعتير البيتزا من الأكلات المحبوبة لدى الأطفال ومن خلال موقعنا ثقفني قدمنا لكم كيفية تحضيرها.

أولا العجينة عمل فطائر البيتزا

3 كوب من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة خميرة

فورية

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

عدد 3 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب من زيت الذرة.

1 كوب ماء دافئ.

ثانيا الحشو فطائر البيتزا

1 ملعقة كبيرة من الزيت.

1حبة بصل مفروم.

6 أصابع نقانق هوت دوج مفروم ناعم

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة.

1 حبة كبيرة طماطم مفرومة.

1 ملعقة كبيرة أوريجانو.

نصف كوب من الجبن.

نصف كوب من الكاتشب.

ربع كيلو جبنه موزاريلا مبشورة.

طريقة تحضير عمل فطائر البيتزا