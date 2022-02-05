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عمر شويل - جدة لن تستغنى عنها بعد اليوم ... فطائر البيتزا الذهبية بعجينة هشه وقطنية حلو جدا للمدارس واعيات الميلاد والرحلات هتعجب أولادك جدا - ثقفني
الكثير من المحلات أصبحت تهتم بعمل الفطائر،وذلك بسبب الإقبال الشديد عليها، ويرجع ذلك لكثرة الإعجاب بها ومكوناتها، ويقومون بعمل الفطائر المحشية بأنواع كثيرة، منها ماهو بالتوتة، ومنها بالجنبة. وما هو باللحوم، وغيرها وأصبح الآن يتم عمل هذه الفطائر في البيت بأقل الأسعار، وبما هو موجود في البيت من الحشو المتبقي من أكلاتنا اليومية، وبذلك نكون وفرنا كثير من المال، لأغراض أخري.
فطائر البيتزا الذهبية بعجينة هشه
تعتير البيتزا من الأكلات المحبوبة لدى الأطفال ومن خلال موقعنا ثقفني قدمنا لكم كيفية تحضيرها.
أولا العجينة عمل فطائر البيتزا
- 3 كوب من الدقيق.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة
- فورية
- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- عدد 3 ملعقة كبيرة من السكر.
- 3 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ربع كوب من زيت الذرة.
- 1 كوب ماء دافئ.
ثانيا الحشو فطائر البيتزا
- 1 ملعقة كبيرة من الزيت.
- 1حبة بصل مفروم.
- 6 أصابع نقانق هوت دوج مفروم ناعم
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 2 ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة.
- 1 حبة كبيرة طماطم مفرومة.
- 1 ملعقة كبيرة أوريجانو.
- نصف كوب من الجبن.
- نصف كوب من الكاتشب.
- ربع كيلو جبنه موزاريلا مبشورة.
طريقة تحضير عمل فطائر البيتزا
- نضع الدقيق والخميرة والبيكنج باودر والسكر والحليب والملح وزيت الذرة والماء كل ذلك في وعاء الخلاط.
- ويتم ضرب هذه المكونات حتى نحصل على عجينة ناعمة.
- تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة، وتوضع هذه الكرات على صينية مدهونة بقليل من الزيت، وندهن هذه الكرات بقليل من الزيت.
- نقوم بتغطية العجين بشيء من النايلون لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يخمر ويزداد حجمه.
- فرد كرات العجين على سطح المطبخ المرشوشة بقليل من الدقيق.
- ونقطع العجين بواسطة قطاعة البسكويت أو بكأس على شكل دائري، ونتركها حتى تخمر أكثر.
- نضع القليل من الزيت في الطاسة، و نقوم بتحمير البصل وبعدها نضيف
- نقانق الهوت دوج والفلفل والملح والبقدونس والكزبرة والطماطم والأوريجانو والجنبة ونتركها.
- تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- يفرد الكاتشب على دوائر العجين ونضع الحشو على كل قطعة منها، وندخلها الفرن لمدة عشر دقائق.
- إلى أن يصبح وجهها ذهبي اللون وبالهناء والشفاء
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