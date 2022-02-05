نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة سهلة .. البيتي فور على أصوله بمكونات بسيطة وطريقة تحضيره في وقت قصير ومنجز في المقال التالي
يعتبر البيتى فور من أشهر الحلويات المحببة عند العديد من الأشخاص، ويتم تحضيره خاصة في الأعياد والمناسبات، مثل عيد الفطر المبارك، والزواج، كما يتم عمله بالمنزل بأقل التكاليف، كما أنه لا يستهلك وقت كبير عند التحضير، لذا سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل البيتي فور على أصوله بخطوات بسيطة وسريعة.
البيتي فور على أصوله
نقدم طريقة عمل البيتي فور بالمنزل بأقل التكاليف وبمكونات صحية وآمنة، وهذا لكي نضمن سلامة الأسرة حيث يجب أن نراعي جودة المنتجات قبل البدء من أجل الحفاظ على صحة الأطفال، وإليكم الطريقة عبر السطور التالية.
مكونات عمل البيتي فور على أصوله
- ٤ أكواب من الدقيق الأبيض المنخول عدة مرات.
- ٣ أكوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- نصف كوب من الكاكاو الخام.
- ٤ بيضات متوسطة الحجم
- ٢ ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- ذرة ملح صغيرة.
- شيكولاتة بيضاء، وبني، أو جوز هند أو مكسرات للتزين.
طريقة تحضير البيتي فور على أصوله
اتبعِ الخطوات التالية من أجل الحصول على بيتي فور على أصوله ذو طعم لذيذ وشهي، والخطوات كالتالي:-
- أحضري وعاء كبير وضعي فيه الزبدة الطرية والسكر البودرة ثم قومي بالخفق جيدًا من خلال المضرب الكهربائي حتى تحصلِ على قوام سميك قريب من الكريمة.
- أضيفي البيض والفانيليا، ثم أخفقي مرة أخرى.
- بعد ذلك ضيفي إلى الخليط السابق الدقيق والملح مع التحريك بلطف بملعقة خشبية.
- كما ينصح باستخدام دقيق مخصص للحلويات للحصول على أفضل نتيجة.
- أشعلي الفرن على درجة حرارة ١٨درجة مئوية.
- ادخلي العجينة الثلاجة لمدة ١٠قائق، بعد ذلك نخرجها ونضعها داخل كيس حلواني مخصص لذاك.
- ثم بعد ذلك نقوم بإحضار صينية متوسطة الحجم ونضغط على الكيس حيث يخرج منه أشكال البيتي فور الصغيرة والمميزة.
- بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية الفرن الساخن مسبقًا، ونتركها بالداخل حتى نحصل على اللون الأصفر المحبب لدي الجميع.
- نترك البيتي فور جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم بعد ذلك، نقوم بعملية التزين، حيث يمكننا أن نزين بالشوكولاتة البيضاء السائحة، مع إضافة جوز الهند أو المكسرات.
- كما يمكن التزين من خلال المربي والفارم سله.
- ثم نضع البيتي فور في طبق تقديم واسع ويقدم للأسرة.
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