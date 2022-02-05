طريقة عمل الأكلات السريعة “fast food” من أشهر المطاعم والمحلات الكبري

طريقة عمل الاكلات السريعة “fast food” من أشهر محلات الأكلات في الوطن العربي وخصوصاً في مصر وبالأخير، في المناطق الشعبية بها، حيث أنها تمثل وجبات غذائية متكاملة سريعة التحضير وسهلة التناول في أي وقت، نظراً إلى تكلفتها البسيطة بالمقارنة بالمذاق الرائع والخاص الذي تتمتع به هذه الأكلات، ومن أشهر هذه الأكلات الشاورما، الكبدة الأسكندراني، الكريب والسجق وغيرهم

طريقة عمل الأكلات السريعة “fast food” من أشهر المحلات الكبري في الوطن العربي

ولكن بالرغم من ذلك فيجب علينا مراعاة أن هذه الأكلات رغم أنها تتمتع بمذاق شهي يعشقه الكبار والصغار ألا أنها تكون ضارة جداً خصوصاً لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر وأرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، حيث أن هذه الوجبات تعتبر غير صحية بالنسبة إلى هذه الشريحة من الناس، بسبب كثرة البهارات والتوابل التي تضاف إليها والتي تجعلها مضرة خصوصاً لمرضى الكبد، كما أن هذه الوجبات تكون ثمينة وتتميز بالدسامه وهذا يمثل خطورة على مرضى القلب والأوعية الدموية.

طريقة عمل البرجر

المكونات

باكت برجر.

خبز برجر.

شرائح بصل رفيعة.

شرائح فلفل رومي أخضر.

شرائح طماطم.

شرائح خيار مخلل.

خس كابوتشا.

جبن شيدر.

كاتشب.

مايونيز.

طريقة التحضير

نقلي حبات البرجر ونضعهم على ورق مطبخ

نحضر العيش الكيذر ونحمص القعدة.

نضع في بوله كاتشب ومايونيز ونخلطهم جيداً.

ندهن قاعدت الساندوتش ثم نضع طبقة من الخس ثم البرجر.

نضع حلقات البصل والفلفل الومي والطماطم، جبن شيدر، الخيار المخلل.

نضع خليط صوص الكاتشب والمايويز ثم نضيف الطبقه الأخيرة من الخبز.

يقدم بجانبه أصابع البطاطس المحمرة، والصوصات المفضلة.

طريقة عمل الكبدة الأسكندراني

المكونات

كيلو كبدة بلدي شرائح رفيعة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي.

ثلاث حبات فلفل أخضر حار.

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

عصير ليمونة كاملة.

ملعقتان كبيرة خل.

سلطة طحينة.

طريقة التحضير