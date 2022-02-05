ببيضة واحدة وكوب دقيق حتعملي كمية كبير من بسكويت 10 دقائق بطعم رهيب

بسكويت 10 دقائق من الحلويات السريعة التي يجب أن تكون متوافرة في البيت بكثرة من أجل تقديمها للأطفال مع كوب من مشروب الكاكاو خاصة في هذه الأجواء الشتوية، وهو يتميز بطعمه اللذيذ ويمكن تشكيله بطرق مختلفة وسريعة بمساعدة أطفالك وهو بسكويت ناعم ومقرمش واليوم نقدم لكم انجح طريقة لعمله بمكونات بسيطة فتابعونا.

طريقة عمل بسكويت 10 دقائق

المكونات:

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زيت.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة بيكنج بودر.

طريقة التحضير:

بالمضرب الكهربائي نخفق البيض مع السكر حتى يصبح اللون فاتح ثم يضاف الزيت والفانيليا ونستمر في ضرب المكونات لمدة 5 دقائق. نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ويضاف تدريجيا على الخليط السابق ونعجن باليد حتى تختلط المكونات وتتكون عجينة طرية. نترك العجينة ترتاح 15 دقيقة ثم نسخن الفرن ونجهز صواني الخبز ذات حواف قصيرة ونشكل البسكويت على حسب الرغبة. ثم يوضع على صينية مغلفة بورق زبدة وندخله إلى فرن ساخن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي فاتح. نتركه يبرد ثم يقدم مع أي مشروب ويمكن وضعه للأطفال في اللانش بوكس بدلا من الحلويات التي يوجد بها مواد حافظة.

بسكويت العشر دقائق بالشوكولاتة

المكونات:

كوب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب سكر ناعم.

نصف كوب زيت.

بيضة.

فانيليا.

ملعقة من الكاكاو الغير محلي.

ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير: