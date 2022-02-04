لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

المهلبية بالشعرية من السهل إعدادها في المنزل وبمكونات وخطوات بسيطة نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة حيث تعتبر نوعية حلوى المهلبية من أسهل أنواع الحلوى التي من الممكن أن يتم تحضيرها بالاعتماد على مكونات بسيطة، وتلك المكونات نتحدث عنها تباعا من خلال ما يأتي حيث أن المهلبية التي يتم عملها من الشعرية تعد من بين أنجح الوصفات التي من الممكن أن نقوم بتحضيرها للأطفال وتعد من أصناف الحلوى المغذية والغير معقدة بمكونات غريبة فقط نحضر المكونات الأساسية والتي سنعرضها فيما يلي مع بيان طريقة التحضير.

مكونات المهلبية بالشعرية

المهلبية التي نقوم بالتحضير السريع لها من الشعرية تعتمد على مكونات أخرى أيضا مع الشعرية من الممكن أن نستخدمها للحصول على واحد من بين أصناف المهلبية الشائعة والمحبوبة من الجميع والتي من الممكن أن يتم عملها من خلال اتباع خطوات بسيطة وإحضار مكونات ممتازة تكسب المهلبية أفضل وطعم وأعلى قيمة غذائية وإليكم المقدار الأساسي للوصفة، المكونات الأساسية نذكرها على هذا النحو الآتي:

كوب من مكون الشعرية أي نوع.

نصف لتر من الحليب.

ربع كوب من حليب البودرة.

ملعقتان لبن مكثف محلى.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة سمنة بلدي

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقتان من النشا.

طريقة إعداد المهلبية بالشعرية

لا بد من اتباع الخطوات الآتية والتي تجعل التحضير للمهلبية يتم بشكل أيسر وأسهل والخطوات كالتالي:

نقوم بالتحمير للشعرية في قدر ملائم وبالسمن البلدي المتوفر.

بعد ملاحظة أن الشعرية قد أخذت اللون الذهبي تتم إضافة مكون الحليب.

التقليب لجيد ثم إضافة السكر مع التقليب المستمر.

تضاف بقية المكونات مع بعضها البعض مع التقليب المستمر حتى نحصل على المزيج المطلوب بالقوام المطلوب.

نهدي درجة إشعال النار وبالهاند بلندر يتم الطحن لكل المكونات.

نجد أن الخليط تحول لمزيج كريمي تزيد درجة سمكه على النار.

ثم نطفئ البوتاجاز، وبعد ذلك نقوم بتوزيع خليط المهلبية بالبولات المناسبة، وثم تزين بالمكسرات أو استعمال شرائح من جوز الهند والزبيب كما أنه من الممكن التزيين بشرائح الشوكولاتة

يمكن عمل حلوي المهلبية بالشعرية بخطوات سهلة وسريعة حيث أن المهلبية تعتبر من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار فهناك الكثير من أنواع المهلبية التي يمكن إعدادها بكل سهولة فمنها المهلبية بالمكسرات والمهلبية بجوز الهند والمهلبية بالشعرية التي قدمناها لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال يمكنكم عملها بمكونات سهلة وبسيطة.