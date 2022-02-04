طريقة عمل الكبدة بجميع الطرق المشوية والبلدي والاسكندراني أسرار جديدة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبدة بجميع الطرق المشوية والبلدي والاسكندراني أسرار لا يعرفها الكثيرون من ستات البيوت العربية حيث تعد الكبدة من الأكلات التي يرغب ويقبل عليها الكثير منا لمذاقها الممتاز وقيمتها الغذائية العالية وأنها وجبة سريعة التحضير وسهلة العمل ويمكن تقديمها علي المائدة مع الأزر أو المكرونة، ويمكن تقديمها ساندوتشات وهناك الكثير من طرق ابتكار إعداد وعمل الكبدة ومن خلال ذلك المقال ننشر كل ما يلزم عمل الكبدة.

طريقة عمل الكبدة المشوية

لطهي وأعداد الكبدة المشوية نحتاج إلي المقادير التالية:



ليمون عصير.

معلقتين زيت زيتون.

رشة فلفل اسود.

معلقة ملح كبيرة.

نصف كيلو كبدة.

بصل مفروم.

طريقة العمل

أولا نقوم بتقطيع الكبدة شرائح أو يتم شرائها شرائح جاهزة. يتم تتبيلها بالملح و الفلفل وإضافة عصير الليمون. نقوم ببشر البصلة ويتم عصرها وإضافة ماء البصل على الكبدة. يتم خلط الكبدة مع التوابل ونتركها لمدة ساعتين. علينا بعدها نقوم بدهان الشواية بالزيت ثم نضيف الكبدة عليها. يتم تقليبها علي الجانبين حتى تطيب، إليكم رابط طريقة عمل المقلوبة.

طريقة عمل الكبدة البلدي

أحضار المقادير والمكونات واتباع طريقة العمل للحصول علي طبق كبدة بلدي ممتاز بداية من تجهيز المقادير التالية:

معلقة من الملح، الفلفل، الكمون.

كيلو كبدة.

بصلتين مفروم.

معلقة زيت طعام.

قرن فلفل اخضر واحمر شرائح.

اربع فصوص ثوم.

معلقتين عصير ليمون.

طريقة التحضير

يتم تقطيع الكبدة إلى مكعبات أو شرائح في في قدر، نقوم بوضع عصير الليمون لها، واليكم رابط طريقة عمل المضروبة. يتم إحضار مقلة علي النار، وإضافة البصل والثوم حتى يذبل، ونقوم بوضع الكبدة أيضا مع التقليب. ثم نضيف الفلفل الأخضر والأحمر، والملح والفلفل والكمون. بعدها نغطي المقلة ونتركها على نار هادئة حتي النضج. عند النضج يتم وضع الكبدة في طبق ونضيف عصير الليمون لها وتقديمها، واليكم رابط طريقة عمل المكرونة الحمراء.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

المكونات والمقادير المطلوبة:



اربع فصوص ثوم.

معلقة كمون، ملح.

ثلاث ثمرات ليمون.

نصف كيلو كبدة.

معلقتين كزبرة.

ربع كوب زيت طعام.

قرن فلفل اخضر حار.

رشه شطة.

طريقة العمل

يتم تقطيع الكبدة لقطع.

لقطع. نقوم بخلط الثوم و الكمون و الكزبرة و الملح والشطه والفلفل الأخضر الحار معا، في وعاء يندمج كافة المكونات لتصبح متجانسة.

بعدها إضافة الخليط إلى الكبدة مع التقليب وتركها تنقع لمدة ربع ساعة.

ثم نضع الزيت في المقلة للغليان ويتم إضافة الكبدة حتى تحمر.

مع التقليب وتركها تنقع لمدة ربع ساعة. ثم نضع الزيت في المقلة للغليان ويتم إضافة حتى تحمر. وأخيرا نصب عصير الليمون ونتركها على النار لمدة ربع ساعة ثم نطفئ النار ونضعها في طبق ويتم تقديمها بالهناء والشفاء، طريقة عمل البيتزا.

طريقة عمل الكبدة بالبصل

نستخدم ذلك المكونات والمقادير للأعداد طبق الكبدة بالبصل كالتالي:



شوية قرفه.

فصين ثوم.

اربع معالق زيت نباتي.

معلقة سماق صغيرة.

رشه ملح، فلفل اسود.

عصير ليمون.

شرائح فلفل احمر، اخضر.

نصف كيلو كبدة.

بصلتين شرائح، طريقة عمل البان كيك.

طريقة العمل والإعداد

أولا يتم تشويح البصل في الزيت، وإضافة الثوم للبصل، الفلفل الأخضر والأحمر، طريقة عمل يخنة اللحم. بعدها يتم إضافة الكبدة للخليط . نقوم بوضع الملح والفلفل والسماق وعصير الليمون ونتركه على النار حتى التطيب ثم التقديم علي السفرة.

وصلنا للختام أكتب رأيك في التعليقات أسفل شرح طريقة عمل الكبدة بجميع الطرق المشوية والبلدي والاسكندراني أسرار جديدة.