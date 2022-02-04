وصفة كيكة السبستيان ألذ كيكة لكل المناسبات

تعد كيكة السبستيان من أشهى وألذ أنواع الكيكيات على الإطلاق والتي تتميز بطعمها الرائع الذي لا يقاوم وقوامها الذي يذوب في الفم كما أنها سهلة التحضير وليس بها أي تعقيدات أو خطوات صعبة ومقاديرها متوفرة في كل منزل، تابعي المقال لتعرفي كيفية تحضير تلك الوصفة المميزة بكل سهولة.

كيكة السبستيان

تحضر تلك الكيكة بنكهة الكريمة والجبنة الكريمي المميزة التي تعطيها شكلها المميز وطعمها الطري واللذيذ حضريها وقدميها لضيوفك ليتذوقوا ما لم يتذوقوه من قبل.

المقادير اللازمة لعمل الكيك:

ستمائة جرام من الجبنة الكريمي بدرجة حرارة الغرفة أو الجبنة الكيري.

ثلاثمائة مليلتر من كريمة الخفق المناسبة للطهي.

كوب ونصف من السكر البودرة الأبيض.

أربع بيضات كبيرة في الحجم.

ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال أو الخاص بالكيك.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض البودر للتزيين.

خطوات تحضير كيكة السبستيان: