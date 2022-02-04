اللقيمات بالنشا دون استخدام الحليب

تسائلت العديد من ربات المنزل عن طريقة سهلة ومضمونة لتحضير اللقيمات بالنشا دون الحاجة إلى استخدام اللبن السائل فالجميع يحب تناول تلك الحلوى الشهية خاصة الأطفال، لهذا وفرنا لك في هذا المقال وصفة سهلة ومضمونة لتحضير تلك الحلوى المميزة في خطوات بسيطة ومقادير موفرة وغير مكلفة فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات.

اللقيمات بالنشا

إن كان أولادك يحبون شراء اللقيمات أو العوامة من الخارج حاولي تحضيرها بتلك الطريقة السهلة ولن يحتاجوا إلى شرائها من المحلات بعد الآن.

المقادير اللأزمة لعمل الحلوى:

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

كوب ونصف من الزبادي البلدي.

رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الخميرة البودر أو الخميرة الفورية.

الملعقة الصغيرة إلا ربع من نشا الذرة الناعم.

كوب إلا ربع من الماء العادي.

كمية من الزيت النباتي كزيت الذرة أو دوار الشمس للقلي.

شربات للتزيين أو قطر حسب الحاجة.

خطوات تحضير اللقيمات بالنشا