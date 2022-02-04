انجلش كيك بالفواكه في دقائق بسيطة وبأروع مذاق

الانجلش كيك ألذ وأسرع كيك من الممكن أن نقوم بعمله في دقائق بسيطة ويكون أجمل وألذ إفطار خفيف ورائع وشهي بدرجة كبيره. يفضل الكثيرون تناول الانجلش كيك أو الباوند كيك في الصباح مع كوب من القهوة أو الشاي . وهناك من يفضل تناوله في العشاء كوجبة عشاء خفيفه وشهية.وأيا كان الوقت الذي تتناولونه فيه فستتمكنون من عمله في وقت قليل للغاية بالقليل من المكونات السهلة والبسيطة المتواجدة في أي منزل. ويفضل تناول الانجليش كيك أو الباوند كيك دون أي تزيين حتى يظل محتفظ بالخفة الخاصة به . واليوم سنقوم بعمل الانجلش كيك بالفواكه المجففة والتي ستزيد من قيمته الغذائية. وأيا ستعطيه طعم رائع بشكل أكبر.

مكونات الانجلش كيك بالفواكه

لعمل الكيك اليوم سنحتاج إلى بعض من المكونات المتعارف عليها والخاصة بالانجلش أو الباوند كيك، وهي كالتالي:

أولا مكونات الحشو من المكسرات والفواكه المجففة ستكون كالتالي:

ربع كوب من اللوز المجروش

ربع كوب من عين الجمل المجروش

زبيب مفروم بمقدار ربع كوب

مشمش مفروم بمقدار ربع كوب

كريز مسكر مقطع صغير او مفروم بمقدار ربع كوب

ملعقة كبيرة من الدقيق

لعمل الكيك يلزمنا المكونات التالية:

كوب ونصف من الدقيق

ملعقة كبيرة من البيكينج باودر

رشة ملح

ثلاث حبات كبيرة من البيض

كوب الا ربع من السكر

كوب إلا ربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

ملعقتان كبيرتان من الحليب

طريقة عمل الانجلش كيك بالفواكه من منال العالم

أولا نقوم بتسخين الفرن على 180 درجة مئوية ونقوم بتجهيز الرف الأوسط.نجهز الحشو عن طريق خلط مكونات الحشو معا في وعاء مع الدقيق ونتركهم جانبا. نقوم بعمل الكيك عن طريق ضرب الزبد مع السكر في الخلاط أولا ومن ثم إضافة البيض والفانيليا معا وضربهم مرة ثانيه. بعد ذلك نضع المكونات الجافة ونخلط جيدا .نأخذ نصف خليط الحشو ونمزجه بخليط الكيك ونضع خليط الكيك في قالب وندهنه بالزبد. ونضع النصف الآخر من خليط الحشو على وش قالب الكيك وندخله الفرن لمدة أربعون دقيقة أو حتى النضج.