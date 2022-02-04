ملعقتي السحرية ضعيها علي الكفتة هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة انسي أنها تكش أو تفك

الكفتة من أهم وأكثر الأكلات من حيث الانتشار، وتعد من الأكلات السريعة والوجبات المفضلة من قبل مختلف الأشخاص ومن كل الأعمار تقريبا، وتسعى ربات البيوت دوما لمعرفة أهم الإضافات التي من الممكن أن تتواجد مع اللحم المفروم لعمل أفضل نوع من أنواع الكفتة المحضرة بطريقة الشواء، والتي لها خطوات تحضيرية بسيطة تعتمد على مكونات وتوابل مميزة تعطي أفضل نكهة وأفضل طعم للحم المفروم، ومن خلال ما يأتي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن الطريقة المميزة، والتي من خلالها من الممكن إعداد أسهى وأفضل وصفات اللحم المفروم من الكفتة المحبوبة من الجميع مع بيان طريقة التسوية الصحيحة.

مكونات الكفتة

كفتة الحاتي من بين أحب وأفضل الوصفات التي من الممكن أن يتم تقديم اللحم المفروم من خلالها، حيث أن العديد من الناس يطلبونها من المحلات، في حين أن طريقة الإعداد بسيطة جدا وتعتمد على مقدار لخليط مميز بنكهة يفضلها الجميع، والمكونات نعرضها من خلال الآتي، من الممكن أن يتم عمل الكفتة من خلال الاستعانة بمقدار بسيط نتعرف عليه من خلال الآتي من تلك النقاط القادمة:

كيلو من اللحم المفروم.

بهارات الكفتة.

ملعقة من الملح.

فلفل أسود ناعم.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

ربع كوب مكون فول الصويا.

ربع ملعقة من الشطة.

بصل مبشور.

بقدونس مفروم.

رشة من جوزة الطيب.

طريقة إعداد الكفتة المشوية

قومي باتباع الخطوات التالية لعمل الكفتة: