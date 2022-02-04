طريقة عمل كيك الشوكولاتة الإسفنجية بخطوات سهلة واقتصادية

طريقة عمل كيك الشوكولاتة الإسفنجي اللذيذ بمكونات موجودة في أي منزل وبخطوات سهلة وبسيطة للمبتدئين ، لكل محبين الشوكولاتة هذه الكيكة الأمثل لكم فهي موفرة واقتصادية ولذيذة، كيك شوكولاتة الغني بالمواد المغذية يمكنك أن تقدميها لجميع لأفراد عائلتك وخاصة الأطفال مع كوب من الحليب الساخن ، وفي هذه المقالة سوف نخبركم عن طريقة عمل كيك الشوكولاتة الهشة بطريقة سهلة جدا واقتصادية.

طريقة عمل كيك الشوكولاتة الهشة بالمقادير

2 كوب من الدقيق المنخول.

2 معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

1 معلقة صغيرة فانيليا السائلة .

1 كوب سكر بودر.

2\3 كوب سمن .

5 بيض في درجة حرارة الغرفة .

قليل من اللبن، إذا احتاج الأمر.

طريقة عمل بان كيك بطريقة سهلة فالمنزل خلال 4 خطوات فقط

تحضير كيك الشوكولاتة بالخطوات

أولاً ينخل الدقيق و البيكنج بودر والشوكولاتة. تدعك بكل من السمن و السكر جيدا حتي يمتزج الخليط معاً. يضرب كل من البيض وتضاف الفانيليا ثم يضاف مزيج السمن و السكر مع الخفق المكونات جيدا. يضاف مخلوط الدقيق المنخول مسبقاً ألى الخليط السابق ( البيض والسكر والسمن ) قليلا قليلا مع تقليب بخفه و قد يضاف اللبن إذا احتاج الأمر. يدهن القالب المستطيل أو إي قالب تحبيه بالسمن جيدا ويرش بالدقيق ويصب الخليط حتى يصل الي 2\3 (ثلثي) القالب فقط. تخبز في الفرن حار نوعا حتى ترتفع ثم تهدأ درجة الحرارة حتى تنضج. تقلب بعد أن تبرد قليلا على منخل سلك.

مقادير صوص الشوكولاتة للتزين على وجه الكيك

1 كوب من الكاكاو عالي الجودة بودرة

كوب من الكاكاو عالي الجودة بودرة نصف كوب اللبن بودرة

50 جرام الزبدة نوع جيد

نصف كوب السكر الناعم

نصف كوب ماء الدافئ وليس مغلي

طريقة عمل صوص الشوكولا

قومي بخلط كل من الكاكاو عالي الجودة مع الحليب في وعاء بواسطة المضرب الخفق او بالشوكة. أضيفي السكر البودر واخلطي مرة أخرى بالمضرب. أضيفي الماء بالتدريج ببطأ مع التحريك حتى تتمازج المكونات وتصبح كالعجينة انسيابية. قومي بوضع أناء على النار به ماء وعندما يغلي الماء قومي بوضع فوقه وعاء من زجاج و ذوبي الزبدة فيه قومي بإضافة خليط الشوكولاتة البودرة والسكر والحليب على الزبدة. قومي بتحريك المزيج واتركيه كما هو حتى تذوب ويصبح قوامه كريمي ناعماً. استخدمي الصوص لتزيين الكيك والحلويات كما يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة حتى يبرد.

ملاحظات لتحسين كيك :

البيض هو المفتاح لجعل كعكة الإسفنج رطبة ورطبة. سترغب في خفق البيض الكامل مع السكر حتى يزداد الحجم ثلاث مرات. سوف تحتاج إلى التأكد من عدم الإفراط في تناول البيض ، لأن هذا سيؤدي إلى كعكة مسطحة. ستعرف متى يكون البيض جاهزًا عندما يمسك المضارب بشريط سميك عند إزالته من الوعاء.

احتفظ بالبيض في درجة حرارة الغرفة قبل تحضير الكعكة. يخفق البيض بدرجة حرارة الغرفة بشكل أفضل!

يخفق البيض مع السكر لمدة 15 دقيقة على الأقل. يجب أن يكون الملمس متجدد الهواء ، لكنه صلب.

ننخل الدقيق أولا. سيضمن التخلص من أي كتل وكتل من الدقيق أن يكون لديك قوام ثابت.

عند إضافة الدقيق ، قم بخلطه بحذر بمقدار الثلث في خليط البيض. ستضمن إضافة الدقيق قليلًا عدم الإفراط في الخلط ويؤثر على تقشر البيض المخفوق

اختبرها لترى ما إذا كانت الكعكة قد نضجت بالكامل عن طريق وخزها بعود أسنان. إذا كانت نظيفة ، فأنت على ما يرام!

تقطع الكعكة الإسفنجية فقط عندما تبرد تمامًا لدرجة حرارة الغرفة

أسرار نجاح الكيك: