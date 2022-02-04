كيفية صنع كيكة قدرة قادر في المنزل ٬ خطوات صنع كعكة قادر قادر في المنزل ، فهي من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في المطبخ الخليجي وانتشرت في العديد من الدول العربية المختلفة ، وتتميز بقوامها الهش وطعمها الرائع اللذيذ. يتم تحضير هذه الكيكة على ثلاث مراحل أو ثلاث طبقات ، وهي كيك ، كريمة ، الكراميل محبوب من قبل الناس من جميع الأعمار ، ويمكن تحضيرها بإضافات مختلفة حسب الرغبة.

صنع كيكة قدرة قادر

لتحضير كعكة قادر بنجاح ، اتبع الخطوات التالية بالترتيب التالي: نضع السكر في قدر ونقلبه حتى يذوب ويصبح سائلاً وذهبي اللون. نضع السكر في صينية الكيك المخصصة لتحضير قادر مع مراعاة أن الخليط يوزع في جميع أنحاء الصينية. نبدأ في تحضير كريم الكراميل بوضع جميع مكوناته في محضر الطعام وخلطهم معًا حتى تمتزج المكونات. بعد التحضير ، أضيفي كريمة الكراميل فوق السكر المكرمل ، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة على الأقل حتى تتماسك. نحضر الكيك من خلال وضع الماء والبيض معًا في الخلاط ونخفقهما جيدًا ، ثم نضع الزيت والسكر عليهما ونستمر في الخفق. في طبق آخر نضع الكاكاو والبيكنج بودر والدقيق والفانيليا ونخلطهم جيداً ، ثم نضع المكونات السائلة عليهم ونستمر في الخفق حتى نحصل على القوام المطلوب. نضع عجينة الكيك فوق طبقة كريم كراميل بعد أن نخرج الصينية من الثلاجة ، ثم نضعها في صينية أو صفيحة أكبر من سعة القالب ، ونضع فيها الماء المغلي والماء الساخن. نضع قالب قادر في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ثلث ساعة حتى نحصل على التسوية المطلوبة. نأخذ الكيكة بعد أن تنضج ونتركها حتى تصبح درجة حرارة المكان ، وبعد ذلك نضعها في الثلاجة لعدة ساعات ، ثم نخرجها ونقدمها بالزينة بالمكسرات.

قدرة قادر بالفانيليا

يجب الالتزام بالخطوات التالية حتى نحصل على كعكة قادر ناجحة ومميزة بطعم الفانيليا المميز وذلك بالقيام بما يلي: نبدأ في تحضير الكراميل بوضع نصف كوب من السكر في إناء على النار ، ثم نشعل الموقد على نار خفيفة حتى يذوب السكر ويتحول إلى كراميل. نأخذ الكراميل ونضعه في قالب كيك قادر قادر ونتركه ليبرد بعد أن يتم دهنه على جميع أجزائه. الخطوة الثانية لعمل كعكة قادر قادر في المنزل هي تحضير الكريمة بخلط البيض والفانيليا بالخلاط الكهربائي حتى تمتزج المكونات ، ثم ننزل بالليمون ورشات السكر ونستمر في الخلط. نضع الحليب على البيض والمكونات السابقة ونستمر في تقليبها بالمضرب حتى نحصل على قوام كريمي ، نضيفه فوق السكر المكرمل المحضر مسبقًا. تحضير الكيك عن طريق وضع الفانيليا والبيض والبرتقال وقشر الليمون في الخلاط الكهربائي وتقليبهم معًا حتى تتجانس المكونات. نسقط السكر ونستمر في الخفق ، ثم نضيف الحليب والزيت تدريجيًا ونقلب المكونات معًا حتى تصبح متجانسة. نأخذ الخليط السائل ونضعه فوق المكونات الجافة من مسحوق الخبز والكاكاو والدقيق حتى نحصل على خليط الكيك. نضيف خليط الكيك فوق الكريمة ، ثم نضعها في وعاء كبير من الماء الساخن ونضعها في فرن متوسط ​​الحجم لمدة ساعة تقريباً ، حتى تنضج. نخرج الكيكة من الفرن وننتظر حتى تبرد ، ثم نضعها في الثلاجة لعدة ساعات ، ثم نقلبها على طبق التقديم ونقطعها ونقدمها مع العصير أو الشاي.