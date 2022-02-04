بالمسطرة فقط لف ورق العنب والكرنب بدون ماكينة بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 كيلو بدون تعب

لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة من الممكن أن يتم من خلال اتباع خطوات كلها بسيطة، والهدف منها أن يتم التيسير على ربة المنزل، والحصول على الخضار الورقي من نوعيه سواء ورق العنب أو ورق الكرنب ملفوف وجاهز في وقت قياسي يكون أقل بكثير من الوقت الذي يتم اتخاذه في اللف لورق العنب والكرنب بالطريقة العادية، ومن خلال ما يأتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة المتبعة والتي من خلالها يلف الورق من نوعيه باستعمال أداة ليست من أدوات المطبخ لكنها تساعد في إعداد لف سريع للورق في أقل وقت وهي المسطرة وإليكم خطوات الطريقة بالتفصيل.

لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة

طريقة من بين الطرق الشائعة في هذا التوقيت الحالي والتي من خلالها يكون من السهل على ربات البيوت إعداد أشهى الأصناف من المحاشي للخضار الورقي حيث يمثل ورق العنب واحدا من بين أشهر الأصناف الشرقية والعربية والمنتشرة بمختلف أنحاء العالم العربي ولكن طريقة اللف التقليدية قد تأخذ وتستهلك من ربة البيت وقت طويل وهذا ما قد حلته طريقة اللف السريعة باستعمال المسطرة، ومن خلال الآتي أهم خطوات اللف بالمسطرة لورق الكرنب وورق العنب.

خطوات طريقة اللف لورق العنب والكرنب بالمسطرة

من الممكن أن يتم لف ورق العنب بتلك الطريقة، وكذلك ورق الكرنب المتوفر من خلال اتباع خطوات بسيطة نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك النقاط المقبلة: