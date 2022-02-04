فلاحي فلاحي ..تعالى هقولك سر عمل الفطير المشلتت في البيت هش ومورق ومنفوخ هتقومي تعمليه حالاً

سر عمل الفطير المشلتت في البيت هش ومورق، إن الفطير المشلتت يحظى بمكانة عظيمة لدي الأفراد في كل البلاد العربية حيث أنه متعارف عليه منذ قديم الزمن ويقبل عليه العديد من الأفراد لشرائه من العديد من المحلات والمتاجر المحلية لكن ربة المنزل تسعى إلى إعداده داخل المنزل لضمان سلامة مكوناته وحتي لا يؤثر على صحة الأطفال.

سر عمل الفطير المشلتت في البيت هش ومورق

سوف نقدم لكم اسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت في البيت بطريقة اقتصادية

مقادير الفطير المشلتت

كيلو دقيق

2 ملعقة سكر

ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة بكينج بودر

سمن بلدي للفرد

ماء للعجن

طريقة تحضير الفطير المشلتت

يتم مزج كل المكونات الجافة مع بعضها ونخلطها جيدا ونضع الماء على دفعات متساوية حتي نحصل على عجينة ناعمة ونستمر في العجن لمدة ربع ساعة ويتم تغليفها بالزيت وتركها في كيس بلاستيكي لمدة لا تقل عن ساعتين.

ثم ندهن سطح المطبخ بالزيت ويتم فرد العجينة عليه عن طريق النشابة بواسطة السمن البلدي ثم نبدأ في تطبيقها ولمها مرة ثانية مع دهن طبقات العجين بالسمن جيدا ثم نترك العجين لمدة عشر دقائق.

ثم نفرد العجينة في أناء معد لدخول الفرن على نار عالية حتي يأخذ اللون الذهبي ويقدم ساخن.

طريقة عمل الفطير المشلتت بالجبن

طريقة عمل الفطير المشلتت بالجبنة

مكونات عكل الفطير المشلتت بالجبنة

كيلو من الدقيق

كوب من الزبدة

وكوب من الماء

رشه ملح

ورشه سكر

نصف كوب من الجبن الشيدر

طريقة تحضير الفطير المشلتت في البيت

يتم خلط الدقيق مع الملح والسكر ويضاف الماء على دفعات متساوية حتي يتم الحصول على عجينة ناعمة ثم تترك لمدة نصف ساعة ويتم تقسيم العجينة إلى جزئين.

يتم فرد كل جزء حتي تصبح سمكها رقيق ثم يتم دهنها بالزبدة ويوضع الجبن الشيدر بداخلها ويتم تطبيقها ولمها على بعض وتوضع العجينة في إناء معد لدخول الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتي تأخذ اللون الذهبي ويقدم ساخنا.

طريقة عمل الفطير المشلتت بالسكر

طريقة اخري لعمل الفطير المشلتت بالسكر

مكونات عمل الفطير المشلتت بالسكر

كيلو من الدقيق

ملعقة صغيرة من البكينج بودر

ملعقة صغيرة من الملح

2 ملعقة من الزيت

ماء حسب الطلب

طريقة التحضير