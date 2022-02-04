قومي بعمل السحلب في المنزل بأسهل الخطوات

السحلب من المشروبات الشتوية السريعة التي يتم احضراها في الليالي الباردة لكي يمد الجسم بالطاقة الدفئ، يعد السحلب له الكثير من المحبين في تناوله سواء ان كان للكبار أو0 الصغار، وفي هذه الأيام نحتاج الي كثرة تناول السحلب، فهو يحتوي علي الكثير من الفوائد التي تمد الجسم، وغني بالفيتامينات، ومفيد تماماً لمرضي السكر لأنة يضبط مستوي السكر في الدم، كما انه أيضا مفيد لمرض العظام، فهو يحتوي علي الكثير من الفوائد التي لا نهاية لها، ففي الأيام الماضية كثر البحث عن افضل طريقة لعمل السحلب في المنزل، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح إليكم جميع مكونات السحلب وافضل طريقة لعملة بطعم مذاق.

مقادير عمل السحلب في المنزل

لكي تقومين بتحضير السحلب في المنزل بأفضل طريقة وبطعم رائع، إليك بعض المكونات التي تحتاجين اليها والتي يتوجب عليك تحضيرها قبل البدأ في عملها لكي يصبح معكي بأفضل مذاق، والتي تكون المكونات، تحتوي علي نصف كوب من النشا، يعد النشا من المكونات التي تتوفر دائما في جميع المنازل لأنه يستخدم في العديد من الطباخات خصاً الحلوي، وكذلك سوف تحتاجين الي نصف كوب من السكر الناعم، احضري كوب من الحليب الصناعي لبن البودر،كذلك سوف تحتاجين الي نصف كوب من السمسم المحمص، ونصف كوب من ازر البودر، بعض المكسرات المشكل، ملعقتان كبيرتان من جوز الهند الناعم، سوف تحتاجين الي لتر ماء فاتر.

خطوات عمل السحلب في المنزل

يتم تحضير السحلب في المنزل بأسهل الخطوات الممكنة والتي من خلال هذه الفقرة سوف نوضح طريقة تحضير السحلب في المنزل بطريقة سهله وبدون مجهود.