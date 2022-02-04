نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تتخلي ماء الثوم …كنز في منزلك تغفلين عن فوائده الرهبية للزوجين والبشرة والشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الثوم من الثمار التي نستخدمها في مطبخنا بشكل يومي، ولكن نغفل عن قيمته في علاج الكثير من الأمراض فلا نتذكر منه سوء رائحته الكريهة، التي تجعلنا نبتعد عن تناوله، ناسياً فوائد ماء الثوم الصحية التي تساهم في اعلاج أمراض كثيرة أو الوقاية منها إذا واظبنا علي تناوله باستمرار فيستطيع تطهير الجسم وتنقيته من السموم ظبط سكر الدم وعلاج نزلات البارد والربو والسعال، وسنتعرف علي طريقة إعداد ماء الثوم لاستخدامه بشكل يومي للتغلب علي الأمراض وتحسين الصحة بشكل عام.

طريقة تحضير ماء الثوم

نقوم بتقشير بعض من فصوص الثوم ثم شقها نصفين

نحضر إناء موضع فيه 3 اكواب من الماء

ثم نضيف لهم الثوم المقطع، ونتركها علي النار ليغلوا لعدة دقائق، نطفئ النار بعد الغليان

وتغطيه ونتركه حتي يبرد نستطيع إضافة شريحة من الزنجبيل إلي مغلي الثوم، حتي نتخلص من رائحته غير المرغوبة

يفضل تناول ماء الثوم مضاف له العسل والليمون حتي يعطي نتائج فعالة في علاج الكثير من الأمراض أو الحماية منها.

تطهير الجسم من السموم

حيث ينقي الجسم من أي سموم متراكمة ويساعد علي الحماية من الأمراض الخطيرة كالسرطان وتجنب الأكتئاب.

قوة الأبصار

يحافظ علي العينين فهو مضاد للجراثيم والميكروبات ويحمي من إعتام عدسة العين لإحتوائه علي الكبريت.

زيادة القدرة الجنسية

منشط للدورة الدموية لإحتوائه علي مادة الأليسين التي تعزز القدرة الجنسية لدي الرجال والنساء لتدفق الدماء في الأعضاء التناسلية.

علاج الشعر المتساقط

فهو يمنح الشعر عناصر غذائية مهمة مثل السيلينيوم التي تغذي الشعر وتقوي بصيلات فتمنع سقوطه بسبب تنشيط الدورة الدموية.

خفض كوليسترول الدم

فهو غني بمركبات تسمي فيزوتيرول التي تعمل علي خفض كوليسترول الدم الضار ولكن ليس معنى ذلك عدم تناول الأدوية إذا كنت مريض كوليسترول ولكن يساعد أيضا علي الشفاء.

علاج البرد وتخفيف السعال

يساهم في علاج الالتهابات وتهدئة الجهاز التنفسي وتقليل من نزلات البرد والسعال والربو بشرط تناول مغلي الثوم أكثر من مرة يومياً.

تعرفنا علي الفوائد الذهبية لماء الثوم المغلي، حيث يستخدم كمطهر للسموم، وعلاج الجهاز التنفسي من أعراض برد وربو، وكذلك للبشرة وإزالة أمراض مزمنة كالصدفية، والتخلص من الكوليسترول الضار وتحسين القدرة للجنسين وعلاج الشعر وسكر الدم، يحتاج موسوعة لشمل فوائده الرهيبة، لذلك يجب تناولها يومياً في كل صباح.

الثوم للوجه

يعمل ماء الثوم كمضاد للأكسدة للبشرة والوجه ويقلل من علامات الشيخوخة وعلامات الشيخوخة التي تظهر على الوجه كما يعمل على توحيد بشرة البشرة ومنع ظهور الالتهابات والعناية بصحة الإنسان وحيويته الجلد حيث أن الأليسين الموجود في الشعر له خصائص مضادة للالتهابات حيث يعمل على علاج الصدفية المزمنة والتهابات الجلد والطفح الجلدي، ويمكنك استخدام ماء الثوم لعلاج ظهور حب الشباب على البشرة عن طريق تنقيتها وترطيبها يمكنك وضع ماء الثوم على الوجه لمدة 5 دقائق ثم غسله ويجب تكرار العملية حتى تختفي الحبوب.