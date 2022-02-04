نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكلات صحية للرجيم للدايت بدون نشويات وجبات مشبعة مفيدة قليلة السعرات في المقال التالي
اكلات صحية للرجيم للدايت هيلثي وجبات مشبعة مفيدة قليلة السعرات، الكثير منا يرغب في تناول المأكولات التي يحرم منها في الأنظمة الغذائية والرجيم وفي نفس الوقت يخسر الوزن من دون أن يضر النظام الغذائي وذلك يمكن عن طريق تناول المأكولات الصحية بمكونات صحية ومفيدة تقوي مناعة الجسم وتعطي الجسم الطاقة اللازمة له، وتلك المأكولات التي سوف نعرضها لكم قليلة سعرات وغير مشبعة بالدهون وتعمل على حرق السعرات لأنها تشعر الجسم بالشبع لفترة طويلة وغنية بالبروتين والألياف والكالسيوم الذي يحتاج له الجسم فتابعوا معنا أكلات صحية للرجيم قليلة سعرات حارقة الدهون مشبعة خطوة بخطوة.
أكلات للرجيم قليلة سعرات حرارية
سنبدأ بإعداد معا صينية خضار بالدجاج في الفرن بطريقة الشوي مع تتبيلة من مجموعة من البهارات التي ترفع الطعم من دون زيادة في الوزن.
مكونات دجاج مشوي بالخضار للرجيم
- 100 جرام من بازلاء.
- عدد 2 جزرة.
- عدد 2 كوسة.
- عدد 3 ثمرات من الطماطم.
- ثمرة من فلفل الوان.
- عدد 3 كوب من عصير الطماطم.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- عدد 4 ثمرات من البصل المفروم.
- ملعقة صغيرة من حبهان مطحون.
- ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.
- نصف ملعقة صغيرة من جزنبيل.
- ربع كيلو من صدور دجاج المخلية.
تحضير اكلات للرجيم بالدجاج قليلة السعرات
- أولا يسخن الفرن على درجة حرارة 220 درجة، يغسل الخضار ويفضل أن يكون طازج ليزيد من فائدته في الطعام، ثم يقطع الخضار ويوضع في صينية مدهونة بالزيت.
- ثم يصب الخضار في الصينية ويصب عليه عصير الطماطم وملعقة من مرق دجاج أن وجد، ويرش عليه الملح والفلفل الأسود والحبهان والقرفة والزنجبيل.
- تغطى صينية الخضار بورق من الفويل وتدخل الفرن الساخن مسبقا على حرارة عالية، وتترك داخل الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج.
- ثم ينزع غطاء الصينية بورق الفويل وتترك حتى يحمر وجهها، تحت الشواية، وصدور دجاج تتبل بالفلفل الأسود والزنجبيل وترص في صينية وتدخل الفرن لتنضج.
- ويرص صدور دجاج في صينية الخضار على الوجه وتوضع تحت شواية الفرن، وتقدم مع الثومية وتقدم وجبة لذيذة لتخفيف الوزن وجبة مشبعة أكلات صحية للرجيم بالدجاج.
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