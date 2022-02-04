اكلات صحية للرجيم للدايت بدون نشويات وجبات مشبعة مفيدة قليلة السعرات

اكلات صحية للرجيم للدايت هيلثي وجبات مشبعة مفيدة قليلة السعرات، الكثير منا يرغب في تناول المأكولات التي يحرم منها في الأنظمة الغذائية والرجيم وفي نفس الوقت يخسر الوزن من دون أن يضر النظام الغذائي وذلك يمكن عن طريق تناول المأكولات الصحية بمكونات صحية ومفيدة تقوي مناعة الجسم وتعطي الجسم الطاقة اللازمة له، وتلك المأكولات التي سوف نعرضها لكم قليلة سعرات وغير مشبعة بالدهون وتعمل على حرق السعرات لأنها تشعر الجسم بالشبع لفترة طويلة وغنية بالبروتين والألياف والكالسيوم الذي يحتاج له الجسم فتابعوا معنا أكلات صحية للرجيم قليلة سعرات حارقة الدهون مشبعة خطوة بخطوة.

أكلات للرجيم قليلة سعرات حرارية

سنبدأ بإعداد معا صينية خضار بالدجاج في الفرن بطريقة الشوي مع تتبيلة من مجموعة من البهارات التي ترفع الطعم من دون زيادة في الوزن.

مكونات دجاج مشوي بالخضار للرجيم

100 جرام من بازلاء. عدد 2 جزرة. عدد 2 كوسة. عدد 3 ثمرات من الطماطم. ثمرة من فلفل الوان. عدد 3 كوب من عصير الطماطم. ملعقة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. عدد 4 ثمرات من البصل المفروم. ملعقة صغيرة من حبهان مطحون. ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة. نصف ملعقة صغيرة من جزنبيل. ربع كيلو من صدور دجاج المخلية.

تحضير اكلات للرجيم بالدجاج قليلة السعرات