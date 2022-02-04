بسكويت بالبندق والشوكولاتة بطريقة سهلة واقتصادية لذيذ وشهي ومميز جداً

بسكويت بالبندق والشوكولاتة ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، ولكنه قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، وغير مكلفة أيضاً، كما أنه يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضا، بالإضافة إلى أنه يشعر بالسعادة فهو غني بالشوكولاتة، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بسكويت شوكولاتة بجوز الهند وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت بالبندق والشوكولاتة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بسكويت بالبندق والشوكولاتة

يتكون بسكويت بالبندق والشوكولاتة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كوب ونصف من الدقيق (250 جم).

كوب من زيت عباد الشمس (180 مل).

بيضة وصفار بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر (180 جم).

باكيت فانيليا (5 جم).

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (5 جم).

مقادير الوجه

بندق مطحون خشن.

بياض بيضة.

للتزيين

80 جم شوكولاتة بالحليب.

ملعقة كبيرة من الشوكولاتة الداكنة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسكويت شوكولاتة بجوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت وقصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيضة وصفار البيضة والسكر، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر ويتجانس الخليط.

ثم نضيف الزيت ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف 2 كوب من الدقيق والفانيليا والبيكنج بودر، ثم نقلب جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نضيف نصف كوب الدقيق المتبقي ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية لا تلتصق باليد.

ثم نلم العجينة ونكورها.

ثم نشكل العجينة إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم.

بعد ذلك نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نغمس وجه كل كرة في بياض البيض، ثم في البندق، ثم نضعها في الصينية.

ثم نقوم بإحداث تجويف في حبات البسكويت.