طريقة تحضير المكمورة الأردنية بمنتهى السهولة في المنزل

طريقة تحضير المكمورة الأردنية تعتبر من الأكلات الشعبية الشهية والتي تشتهر وتتميز بها الأردن حيث أنها من الأطباق التي تقدم في المناسبات والأعياد وذلك لأنها تعطى لسفرتك منظرا جذابا وجميلا، حيث أنها تتكون من طبقات من العجين التي تعد باستخدام زيت الزيتون وفيها بصل محمر بزيت الزيتون وطبقتين من الدجاج توضع في الصينية بالفرن حتى تنضج وتقدم، حيث أنها من الأطباق التي تأخذ وقت وجهد ولكنها تستحق ذلك لطعمها ومذاقها الشهي المميز، تعد المكمورة من الأكلات الشعبية الشهية التي تحتوي علي الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان وصحته، حيث يمكن تحضير المكمورة الأردنية في المنزل بأبسط طريقة وبنفس الطعم الأصلي للطبق، وذلك بتطبيق المكونات وتنفيذها بمنتهى الدقة لكى تحصلا لأسرتك على ألذ وأشهي طبق مميز وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة تحضير المكمورة الأردنية وخطوات تحضير المكمورة الأردنية وكيفية تسوية المكمورة الأردنية.

طريقة تحضير المكمورة الأردنية

المكونات

¾ كيلو دقيق قمح كامل (أسمر).

¼ كيلو دقيق أبيض.

½ 1 كوب ماء دافئ.

كيلو بصل مفروم.

2 دجاج مغسولة جيدا.

½ 1 كوب زيت زيتون. 2

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة أو السبعة بهارات.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

2 ملعقة كبيرة حبة البركة.

ملعقة كبيرة كركم.

ملح وفلفل أسود.

خطوات تحضير المكمورة الأردنية

القيام بتقطيع كل دجاجة إلى ثماني قطع بعد غسلها جيدا. يتم وضع ¼ كوب من زيت الزيتون في وعاء كبير ثم أضيفي الدجاج والملح والفلفل الأسود والبهارات والكركم وقلبي جيدا. القيام بتغطية الوعاء بكيس واتركيه في الثلاجة طوال الليل. يتم تسخين ¼ كوب من زيت الزيتون في مقلاة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة ثم أضيفي الدجاج وقلبيه حتى يتغير لونه ويصبح ذهبي اللون. القيام برفع الدجاج في طبق واتركيه جانبا ثم أضيفي البصل في الزيت نفسه مع القليل من الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة وقلبيه حتى يذبل ويصفر لونه ثم ارفعيه في طبق واتركيه جانبا. يتم وضع الدقيق الأسمر والأبيض في وعاء كبير ثم أضيفي السمسم وحبة البركة والقليل من الملح والكركم وقلبي جيدا. القيام باضافة الماء تدريجيا واعجني بيديكِ حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة. يتم دهن العجين من الخارج بزيت الزيتون ثم غطي العجين واتركيه يرتاح لمدة 20 دقيقة. القيام بتشكيل العجين إلى سبع كرات متساوية الحجم وادهنيها جميعا بالزيت ثم غطيها بكيس واتركيها ترتاح لمدة 20 دقيقة. يتم تسخين الفرن عند درجة حرارة 220 درجة مئوية. القيام بتغليف صينية عالية الأطراف بورق قصدير ثم بورق زبدة. يتم دهن ورق الزبدة بـ¼ كوب زيت الزيتون. القيام بفرد الكورة الأولى حتى تصبح رقيقة ثم ضعيها في قاع الصينية. يتم فرد الكورة الثانية ثم أفرديها على أطراف الصينية حيث يصبح نصفها خارج الصينية. القيام بتكرار نفس الخطوات مع الثلاث كرات التالية ثم ادهني العجين الموجود في قاع الصينية بزيت الزيتون. يتم توزيع ربع كمية البصل في قاع الصينية ثم وزعي قطع الدجاج فوق البصل ثم وزعي الربع الثاني من البصل فوق الدجاج. القيام بفرد الكورة السادسة حتى تصبح رقيقة ثم ضعيها مفرودة أيضا فوق الدجاج. يتم توزيع باقي البصل فوق العجين ثم افردي السابعة وضعيها فوق البصل. القيام بثني العجين الموجود خارج الصينية فوق الطبقة السابعة من العجين ثم ادهني العجين من الأعلى بزيت الزيتون.

كيفية تسوية المكمورة الأردنية