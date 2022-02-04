نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري أقوى كريم للتخلص من تجاعيد الشتاء واحصلي على بشرة صافية ونضرة في أقل وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة حضري أقوى كريم للتخلص من تجاعيد الشتاء واحصلي على بشرة صافية ونضرة في أقل وقت، نقدم لكم اليوم طريقة تحضير واحد من الكريمات الطبيعية المضمونة والمجربة، ومن منا لا يعلم الفوائد الرائعة لثمرة الرمان بشكل عام ولقشورها بشكل خاص؟ حيث أثبتت الأبحاث احتواء قشور الرمان على أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية، والتي إن تم استخدامها على البشرة بشكل صحيح تقوم فوراً بمعالجتها ومساعدتها على التخلص من التجاعيد في وقت قصير. هذا الكريم سيجعلك أصغر سناً مهما كان عمرك حيث يتم خلط قشور الرمان مع نشا الذرة والألوفيرا للحصول على بشرة خالية من التجاعيد والتصبغات، وذلك من خلال إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة لمحاربة الترهلات وجعل البشرة أكثر نقاءً.

أقوى كريم للتخلص من تجاعيد الشتاء

المكونات المضبوطة لتحضير هذا الكريم هي:

قشور حبة رمان. ماء. ملعقة صغيرة من نشا الذرة. ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا ويمكنك تعويضه بجل بذور الكتان.

نأخذ قشور الرمان ونغسلها جيداً بالماء قبل إستخدامها ثم نقطعها إلى شرائح صغيرة الحجم، وبعد ذلك نضعها في قدر معدني مناسب مع إضافة كوب من الماء ثم نضعه على النار لغلي المكونات لمدة 10 دقائق، بعد غلي شرائح قشور الرمان جيداً نتركها جانباً حتى تبرد وبعد ذلك نصفي مغلى قشور الرمان، بإستخدام مصفاة ونضع المحلول الناتج في وعاء ونضيف إليه مقدار النشا ثم نخلط جيداً حتى يذوب النشا، وبعد ذلك نسكب الخليط في قدر ونرفعه على نار هادئة جداً مع تقليب الخليط بإستمرار.

شد وترطيب البشرة من المنزل

عند الحصول على خليط ليس ثقيل وليس خفيف نطفئ الموقد ونسكب الخليط الكريمي في وعاء، حصلنا على خليط من خلاصة قشور الرمان. ومن جانب آخر نضع مقدار الأرز في قدر مع إضافة كوب ماء ثم نقوم بطهي الأرز جيداً على النار، وبعد ذلك نقوم بتصفية هذا الخليط بإستخدام قطعة قماش لنستخرج نشا الأرز، فنشا الأرز يفتح لون البشرة ويزيل التصبغات ويحارب ظهور التجاعيد كما يكافح شيخوخة البشرة، ثم نضف خليط مغلى قشور الرمان إلى نشا الأرز ونخلط جيداً وبعدها نضيف جل الألوفيرا ونخلط قليلاً.

احتفظ بهذا الكريم في بطرمان زجاجي صغير ثم خزنيه في الثلاجة حيث يبقى صالح للاستخدام لمدة أسبوعين، طبقي هذا الكريم على بشرة وجهك قبل النوم ثم دلكيه بحركات خفيفة دائرية حتى تمتصه بشرتك، يمكنك تطبيق هذا الكريم أيضاً على التجاعيد حول العين واتركيه على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي وجهك بالماء، كرري إستخدام هذا الكريم يومياً قبل الذهاب إلى النوم للحصول على أفضل النتائج.