طريقة عمل السابلية بكل أسرارها مثل المحلات بخطوات سهلة وبسيطة

يعتبر السابليه من أشهر أصناف الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص سواء كان كبار أو صغار ويرغبون في تناول هذا النوع من الحلويات دائما وقد تعددت طرق تحضير هذه الحلوى بكل تأكيد كما تعد السابليه من أشهر أنواع البسكويت الهش الذي يقدم في العديد من المناسبات المختلفة كما يتواجد منه العديد من النكهات أيضا مثل السابليه بالشكولاتة والسابلية بالفانيليا أيضا والعديد من الأشكال والأصناف الأخرى كما يطلق عليها أيضا في العديد من الدول العربية اسم البيتي فور كنا تعود أصول هذه الوصفة إلى العديد من إلى فرنسا حيث انتشر لأول مرة هناك وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة تحضير هذه الوصفة بكل سهولة خلال السطور القادمة.

طريقة عمل السابليه بكل أسرارها

ستة أكواب من الدقيق.

بيضتان.

نصف كيلو من الزبدة.

كأس من بودرة السكر.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

مبشور حبة من الليمون أو البرتقال.

ثلاثة ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

طريقة عمل السابليه

يمكنكم عمل السابليه بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

اخلطي الزبدة والسكر حتى تحصلي على مزيج كريمي.

ضعي البيض مع مبشور الليمون والفانيليا.

أضيفي الدقيق والبيكنج باودر ثم اخلطي بيديك دون عجن.

ننشرها على صفيحة زبدة ونعطيها الشكل المطلوب، ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة.

دهنها بأي مربى ثم رشها بمسحوق السكر للزينة.

مقادير وصفة بسكويت سابليه بالمربى

أربعة كؤوس من الطحين.

زبدة.

كأس وثلث من السكر البودرة.

بيضة.

ملعقة صغيرة وربع من الفانيلا.

مبشور قشر الليمون الحامض.

نصف ملعقة صغيرة من المربى حسب الذوق.

طريقة عمل بسكويت سابليه بالمربى

يمكنكم عمل بسكويت سابليه بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: