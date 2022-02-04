احذر من تناول البيض في هذه الحالات من أجل صحتك

يعتبر البيض من أفضل الأطعمة وأكثرها قيمة غذائية ويتوافر في جميع المناطق بأسعار رخيصة وخاصة المسلوق منه لأنه يحتوي علي نوعين من الدهون هما دهون غير مشبعة وأخري مشبعة ولكن هناك بعض الأطفال يعاني من حساسية تجاه البيض ولكن كثيرا من هذه الحالات ما تزول هذه الحساسية عند البلوغ وكمية البيض المسموح بتناولها يوميا للأصحاء هي من اثنين إلي ثلاث بيضات ولكن هناك بعض الحالات ينصح فيها بالابتعاد عن تناول البيض أو تقليل استهلاكه وهذا ما سنوضحه هنا وكذلك سوف نعرض أهمية البيض وأهم العناصر الغدائية الموجودة فيه .

أهم العناصر الغذائية الموجودة في البيض

تحتوي البيضة الواحدة ذات الحجم المتوسط علي 70 سعر حراري و6 جرام بروتين و5 جرام من الدهون الصحية وكمية من الماء ويحتوي البيض أيضا علي فيتامين A وفيتامين B 5 وفيتامين B 12 والكالسيوم والزنك والفوسفور وحمض الفوليك والأوميجا 3 وفيتامين د .

فوائد البيض للجسم

مصدر للنشاط والحيوية .

مفيد لصحة الدماغ ومنشط لذاكرة .

يحافظ علي صحة العيون .

مقوي للمناعة بسبب احتوائه علي مادة السيلينيوم وفيتامين A وB 12 والبروتينات.

يساعد في بناء العضلات .

إنقاص الوزن لأنه يساعد علي الإحساس بالشبع ويحتوي علي كمية ضئيلة من الكربوهيدرات .

مصدر للكوليسترول الجيد الذي يساعد الجسم في التخلص من الكوليسترول الضار .

يحافظ علي صحة الشعر والجلد بسبب الفيتامينات والمعادن المتوافرة فيه .

مصدر هام للدهون غير المشبعة وهي دهون صحية .

ضروري لصحة العظام وذلك لاحتوائه علي الكالسيوم وفيتامين د .

حالات ينصح فيها بعدم تناول البيض

هناك بعض الحالات المرضية التي يحذر فيها الأطباء من تناول البيض وهذا وفقا لما أثبتته الأبحاث وهي