طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة والغنية بفيتامين سي

فى فصل الشتاء تحتاج ربة المنزل إلى تحضير حلويات متنوعه للأسرة ومن أكثر الحلويات المحببة لدي الجميع هى الكيك لأنها تتميز بمذاق رائع وشهي، وأيضا يمكن تحضيرها بأطعمة مختلفة فيمكن عملها سادة ويمكن عملها بالكريمة أو تحضر تورتة وأيضا يمكن عملها بطعم البرتقال، كيك البرتقال فهى تكون ذو مذاق رائع وذلك لأن البرتقال يكون مفيد للجسم ولأنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تعطى الجسم فوائد كثيرة وسوف نقوم بذكر طريقة عمل كيك البرتقال بخطوات بسيطة.

مكونات عمل كيك البرتقال:

2 كأس دقيق أبيض.

1 كأس عصير برتقال.

1 كأس سكر.

4 حبات بيض.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نص كوب زيت ذرة أو 3 ملعقة زبدة.

1 ملعقة كبيرة بشر برتقال.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

أولا نقوم بتشغيل الفرن ونضبطه على درجة حرارة 180°. تحضير صينية الخاصة بالكيك وذلك بدهنها بالزبدة ورشة قليلة من الدقيق وتترك لحين استخدامها. إحضار وعاء ونضع فيه البيض والسكر ونخفقهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتي يذوب السكر وبعد ذلك نضع عليهم الزيت أو الزبدة ونستمر بالخفق. ونضع عليهم عصير البرتقال ويخفق مع بعضهم وثم نضيف بشر البرتقال ونخفقهم جيداً. نقوم بوضع كل من الفانيليا والبيكنج بودر والملح على الدقيق وتقليبهم جيداً. ونقوم بوضع الدقيق على المكونات السابقة بالتدريج ونستمر بمزجهم بالمضرب حتي يتكون لدينا عجين متماسك. بعد الإنتهاء نقوم بإحضار الصينية المجهزة ونضع فيها المزيج برفق ونضعها فى الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ونقوم بتقليل درجة الحرارة ل 140 ونتركها حتي ترتفع ويتغير لونها وتستوي. بعد تسويتها نقوم بإخراجها وتركها تبرد وثم نقوم بتقديمها.

مكونات عمل كيك البرتقال الأسفنجية:

2 كوب دقيق أبيض.

3 حبات بيض.

3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

3 أرباع كوب سكر.

ربع كوب زيت.

نص كوب عصير برتقال.

2 ملعقة كبيرة بشر برتقال.

طريقة التحضير:

تقوم بإحضار وعاء ووضع فيه عصير البرتقال وعليه قشر البرتقال المبشور ونتركه لمدة نصف ساعة فى الثلاجة، وبعد ذلك يصفي العصير من القشر ويترك لحين الاستخدام. نقوم بتجهيز الفرن بتشغيله وضبطه على درجة حرارة 180، وتحضير الصينية لعمل الكيك بوضع الزبدة والدقيق بها. إحضار وعاء ونضع فيه الدقيق وعليه البيكنج بودر والفانيليا ونقلبهم مع بعضهم ونتركهم. نقوم بتحضير وعاء ونقوم بفصل بياض البيض عن الصفار ونأخذ البياض فقط ونرش عليه رشة ملح ونقوم بخفق البياض جيداً بالمضرب حتى نحصل على مزيج مثل الكريمة يكون مزيج رغوي كثيف. نقوم بمزج كل من الزيت والسكر مع بعضهم جيداً حتى يذوب السكر قليلا ونضع عليه كل المكونات الجافة ونقلبهم جيداً حتي يتكون مزيج متماسك ومناسب، ونقوم بوضع كل من عصير البرتقال وصفار البيض عليهم ونخفقهم برفق حتي يمتزجوا. بعد الإنتهاء نقوم بصب المزيج فى الصينية المحضرة ونضعها في الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن 40 دقيقة حتي تستوي ونقلل درجة حرارة إلى 140 وحتي تستوي نقوم بإخراجها وتركها تبرد وبعد ذلك تقدم للأكل.

بعض النصائح لعمل كيك برتقال بطريقة صحيحة ومميزة: